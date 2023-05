Beschäftigte von Kaufland Hohenlimburg heute im Warnstreik

Hagen/Hohenlimburg. Beschäftigte von drei Supermärkten in Hagen, u.a. der Kaufland in Hohenlimburg, beteiligen sich heute am Warnstreik für mehr Geld.

Beschäftigte aus drei Supermärkten in Hagen beteiligen sich am Mittwoch am Warnstreik im Einzelhandel, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Angestellte aus dem Kaufland in Hohenlimburg, dem Marktkauf in Bathey sowie dem Handelshof in Vorhalle hätten sich auf den Weg zu einer landesweiten Kundgebung in Düsseldorf gemacht, teilte Bettina Schwerdt mit, stellvertretende Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Südwestfalen in Hagen.

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde im Einzelhandel NRW 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden, die Laufzeit des Tarifvertrages soll 12 Monate betragen. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft die gemeinsame Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge und ein rentenfestes Mindestentgelt von 13,50 Euro pro Stunde.

Verdi will Druck machen

Im Groß- und Außenhandel NRW fordert Verdi eine Erhöhung der Entgelte von 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen.

„Die aktuellen Preissteigerungen in Höhe von 6,8 Prozent und für Lebensmittel sogar 17,6 Prozent fressen die Einkommen der Handelsbeschäftigten auf. Deswegen machen die Beschäftigten Druck auf die Arbeitgeber, damit es in der kommenden Woche endlich ein verhandlungsfähiges Angebot gibt, das ihrer Lebensrealität gerecht wird. Es kann nicht sein, dass sie am Ende des Monats vor die Wahl gestellt werden, ob sie sich den Wochenendeinkauf oder die Fahrt zur Arbeit leisten können“, so Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer.

Kaufland teilte mit, die Filiale in Hohenlimburg habe trotz des Streiks regulär geöffnet, die Kunden könnten wie gewohnt ihre Einkäufe tätigen. Die Durchführung von Streikmaßnahmen sei eine legitime Möglichkeit für Arbeitnehmer, ihre Forderungen zum Ausdruck zu bringen: „Selbstverständlich respektieren wir die Teilnahme unserer Mitarbeiter an Streiks“, so eine Unternehmenssprecherin.

