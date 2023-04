Ein Polizeieinsatz in Hagen mündet gleich in mehrere Strafanzeigen.

Polizei in Hagen Besoffener Autofahrer bedroht in Hagen die Polizei

Hohenlimburg. Ein Polizeieinsatz in Hagen-Hohenlimburg mit einem betrunkenen Autofahrer ist am Wochenende eskaliert.

Ein betrunkener Autofahrer hat sich am Wochenende in Hagen-Hohenlimburg mit der Polizei angelegt. Nachdem der alkoholisierte Mann in der Wiedenhofstraße mit seinem Wagen in eine Polizeikontrolle geriet, leistete er im Laufe des Einsatzes Widerstand.

Mit 1,8 Promille unterwegs

Der 60-Jährige war am Samstag gegen 21.15 Uhr von den Beamten angehalten worden. Er zeigte sich unmittelbar nach der ersten Ansprache aggressiv und uneinsichtig, roch stark nach Alkohol, hatte einen unsicheren Gang und schwankte stark. Ein Testgerät zeigte an, dass der 60-Jährige einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille hatte. Während des Einsatzes beleidigte und bedrohte der Mann die Polizisten mehrfach. Als er eine Blutprobe abgeben musste, beschimpfte er eine Ärztin als „Fotze“. Auf dem Weg zum Polizeigewahrsam leistete er darüber hinaus weiter Widerstand und sperrte sich. Der 60-Jährige erhielt entsprechende Strafanzeigen.

+++ Auch lesenswert: Jetzt rollt der Radverkehr auch durch die Fußgängerzone +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen