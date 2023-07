Bethel baut in Hagen-Vorhalle ein neues Wohnangebot

In der Revelstraße in Vorhalle baut „Bethel regional“ ein innovatives und inklusives Wohnangebot für Menschen mit Autismus, geistiger Behinderung und erworbenen Hirnschädigungen.

In der Revelstraße in Vorhalle baut „Bethel regional“ ein innovatives und inklusives Wohnangebot für Menschen mit Autismus, geistiger Behinderung und erworbenen Hirnschädigungen. Mit dem neuen Wohnangebot wird ein möglichst selbstständiges Leben mit einer 24/7-Betreuung in der eigenen Wohnung ermöglicht.

Nachdem die Rohbauabnahme durch das Bauordnungsamt der Stadt Hagen bereits im Mai über die Bühne ging, haben jetzt die Ausbauarbeiten in dem Gebäude begonnen. Bis zum Frühjahr 2024 soll die Fertigstellung des Objektes erfolgen. Das innovative und inklusive Baukonzept sieht 24 Wohneinheiten vor. Auf drei Geschossen stehen dann jeweils acht Ein-Personen-Wohnungen für unterschiedliche Nutzergruppen zur Verfügung.

Das neue Wohnangebot für Menschen mit Behinderung kann im August besichtigt werden. Auch Anmeldungen sind schon möglich. Foto: Tanja Lenz-Urbach / Bethel Regional

Die Wohnflächen je Wohnung liegen bei 38 bzw. 42 Quadratmetern für Rollstuhlfahrerwohnungen, alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine eigene Terrasse. Das ganze Haus ist barrierefrei.

Mit Dachgarten und Gewächshaus

Das unter Nachhaltigkeitsaspekten geplante und innovative Gebäude erhält auch einen großen Dachgarten mit Gewächshaus, auf dem vielfältige Angebote der Begegnung mit der Nachbarschaft stattfinden sollen.

„Bethel regional“ lädt alle interessierten Klientinnen und Klienten, Angehörige und Menschen aus dem Stadtteil zu einer Baustellenbesichtigung in den Rohbau „Haus Revelstraße“ an der Einmündung Revelstraße/Ophauser Straße am Freitag, 11. August, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr ein.

Menschen, die sich für ein Leben in dem Betreuungssetting interessieren, können sich an Moritz Vogel (moritz.vogel@bethel.de), Regionalleiter der Wohnunterstützungsangebote in Hagen oder an Elisabeth Trelenberg (elisabeth.trelenberg@bethel.de), Bereichsleiterin des Haus Kirchbergstraße und zukünftige Leitung des Wohnangebotes Revelstraße, wenden.

