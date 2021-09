Betrüger erleichtern Senior in Hagen um fünfstelligen Betrag

Boele. Sie sei schwer an Corona erkrankt, nur ein teures Medikament könne ihr helfen, schwindelte eine angebliche Cousine einem alten Mann in Hagen vor.

Ein 85-jähriger Mann aus Boele ist am Mittwoch Opfer von dreisten Trickbetrügern geworden.

Der Senior erhielt am Vormittag einen Anruf von einer Frau, welche sich als seine Cousine ausgab. Sie gab an, dass sie schwer an Corona erkrankt sei und nun in einem Hamburger Krankenhaus liege. Weiterhin redete die Frau dem alten Herrn ein, dass sie für eine medikamentöse Behandlung 35.000 Euro benötige.

Der Hagener wurde beauftragt nachzusehen, wieviel Bargeld er im Haus habe. Kurze Zeit später rief die vermeintliche Cousine erneut an und wies ihn an, mit einem Taxi zur Pforte des Josefshospitals in Altenhagen zu fahren. Das Hagener Krankenhaus würde angeblich mit dem Hamburger Krankenhaus zusammenarbeiten.

Mit Schwester (75) auf den Weg gemacht

Der 85-Jährige machte sich daraufhin mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag und zusammen mit seiner 75-jährigen Schwester, welche derzeit bei ihm zu Besuch ist und auch das Telefonat der Betrüger mitbekommen hatte – mit einem Taxi auf den Weg zu dem Krankenhaus. Dort angekommen, meldete sich die angebliche Cousine telefonisch auf dem Handy der Schwester.

Sie wies die beiden Senioren an, sich schräg gegenüber der Pforte des Krankenhauses aufzuhalten. Dann würde eine Frau kommen und das Geld in Empfang nehmen. Zudem wurden beide angewiesen, der Frau keine Fragen zu stellen. Außerdem teilte die vermeintliche Cousine mit, dass der Rentner nach der Geldübergabe auf einen Arzt warten solle. Dieser würde ihm eine Quittung übergeben.

Rentner völlig aufgelöst

Gegen 11.30 Uhr erschien tatsächlich eine Frau zu Fuß an der verabredeten Stelle, nahm das Couvert mit dem Geld des Seniors in Empfang und verließ den Tatort. Der übergebene Betrag lag dabei unterhalb der geforderten 35.000 Euro, da der Rentner nicht über mehr Barmittel verfügte. Der Schaden beläuft sich aber dennoch auf einen fünfstelligen Bereich.

Zusammen mit seiner Schwester wartete der 85-Jährige dann eine Stunde lang auf den Arzt und eine Quittung. Doch niemand erschien. Nachfragen des älteren Herrn im Krankenhaus brachten ebenfalls keinen Erfolg. Völlig aufgelöst rief der Senior dann seine tatsächliche Cousine in Hamburg an und stellte schmerzvoll fest, dass er offensichtlich Opfer von dreisten Betrügern worden war. Im Anschluss erstattet er eine Anzeige bei der Polizei.

Polizei sucht nach Betrügerin

Die Frau, an die das Geld übergeben worden ist, kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt, zirka 170 cm groß, schwarze schulterlange Haare, normale Statur, südländisches Aussehen, luftig bunt angezogen, sprach akzentfrei Deutsch. Sachdienliche Hinweise zu der Frau werden unter der 0231 - 986 2066 erbeten.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass Angerufene niemals an ihnen unbekannte Personen Geld übergeben sollten. Im geringsten Zweifel sollte das Telefonat beendet und die Polizei informiert werden.

Im aktuellen Fall haben die Betrüger als Übergabeort das Umfeld eines Krankenhauses, welches in keinerlei Zusammenhang mit der Tat steht, ausgenutzt, um ihrem Treiben einen vermeintlich seriösen Anstrich zu verleihen.

