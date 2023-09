Betrüger verkaufen Taschen voller Papier statt Elektrogeräte

Hagen-Mitte. Betrüger verkaufen Apple-Geräte an einen Hagener. Als dieser zuhause die Tasche öffnet, ist plötzlich nur Papier drin. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 25-Jähriger kaufte für einen dreistelligen Geldbetrag neue Apple-Geräte bei zwei Männern in der Innenstadt. Zumindest dachte er das: Sie übergaben ihm eine schwarz, geschlossene Tasche. Zuhause stellte der Mann dann schockiert fest, dass sich in der Tasche nur Papier befand.

Geräte in der Tasche gezeigt – dann geht es zum Geldautomaten

Die bislang unbekannten Betrüger hatten den Mann am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr im Bereich der Hochstraße/Böhmerstraße in Hagen aus einem Auto heraus angesprochen und ihm verschiedene Apple-Geräte zum Kauf angeboten. Nachdem der 25-Jährige sich die Geräte angesehen hatte, fuhr er gemeinsam mit den Männern zu einem Geldautomaten in der Innenstadt. Er hob einen mittleren dreistelligen Betrag von seinem Konto ab, übergab diesen an die beiden Betrüger und erhielt im Gegenzug die geschlossene Tasche.

Der Schock folgt zuhause: Nur Papier in der Tasche

Zu Hause erkannte der 25-Jährige dann, dass sich in dieser nicht mehr die angebotenen Geräte, sondern Papier befand. Er suchte eine Polizeiwache auf und brachte den Vorfall zur Anzeige. Dabei sagte er, dass beide Täter ein südländisches Aussehen hatten. Einer von ihnen war etwa 35 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er hatte einen Bart und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine Jeanshose.

Der andere Mann war etwa 40 bis 45 Jahre alt, 1,65 Meter groß und trug ebenfalls ein T-Shirt sowie eine Jeanshose. Sie waren mit einem größeren, blauen Auto unterwegs. Die Kripo ermittelt wegen des Betruges. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter 02331/9862066.

