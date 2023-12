Betrug: Polizei Hagen sucht Täter mit Fahndungsfoto

Die Polizei Hagen sucht diesen Mann. Er hat mit ergaunerten Daten Geld an einem Automaten abgehoben.

Hagen/Herdecke Mit ergaunerten Zugangsdaten hebt ein Mann an einem Automaten Bargeld ab. Die Polizei sucht den Täter mit einem Foto.

Bereits am 4. Juni erhielt ein Mann aus Hagen eine SMS, mit der er zur Neuregistrierung seines Kontos aufgefordert wurde. Er klickte auf den in der SMS enthaltenen Link und wurde auf eine vermeintlich seriöse Internetseite weitergeleitet. Hier gab er seine vollständigen Personalien und Bankdaten inklusive PIN an.

Kurze Zeit später wurden von dem auf dem Fahndungsfoto zu sehenden Tatverdächtigen Bargeld vom Konto des Geschädigten abgehoben.

Die Kripo fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise werden unter Tel. 02331/9862066 entgegengenommen.

