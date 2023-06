Bei einem Streit zwischen einem männlichen Paar muss am Sonntag in Hagen die Polizei eingreifen.

Polizei in Hagen Betrunkener Ex-Partner fliegt in Hagen aus der Wohnung

Hagen. Ein volltrunkenen Ex-Partner muss die Polizei in Hagen nach einem Streit mit Handschellen ins Gewahrsam bringen.

Ein Hagener ist am Sonntag nach einem Fall von häuslicher Gewalt im Beisein der Polizei völlig ausgeflippt, so dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Am frühen Nachmittag suchte der 47-Jährige die Wohnung seines Ehemannes auf und trat sofort die Wohnungstür ein. Aufgrund einer Trennung hatte er beabsichtigt, ein paar persönliche Gegenstände aus der Wohnung zu holen. Sein Noch-Ehemann gab bei der Klärung des Sachverhaltes jedoch an, dass der 47-Jährige die Sachen bereits abgeholt habe.

Wohnungstür eingetreten

Nach dem Eintreten der Tür kam es zunächst zu einem verbalen Streit, wobei der ungebetene Besucher seinem Ex-Partner zweimal mit der Faust auf die Brust schlug. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich beide Männer in der Küche. Als der 47-Jährige die Einsatzkräfte erblickte, schrie er sie lautstark an, ballte die Fäuste und zeigte sich nach wie vor körperlich und verbal aggressiv. Er weigerte sich, trotz deutlicher Aufforderung, die Küche zu verlassen. Als die Beamten seine Arme griffen, um ihn aus der Küche zu bewegen, sperrte er sich massiv. Als ihm Handfesseln angelegt wurden, erhöhte er noch einmal seinen Widerstand.

Der Mann musste zur Verhinderung von Straftaten letztlich ins Gewahrsam gebracht werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie wegen Widerstands gegen den Mann. Er wurde der Wohnung verwiesen und erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot.

