Betrunkener Fußgänger kniet nieder und wird angefahren

Hagen-Mitte Zu einem kuriosen Unfall mit einem alkoholisierten Fußgänger ist es am Samstagabend in der Hagener Innenstadt gekommen.

Bei einem kuriosen Verkehrsunfall ist am späten Samstagabend auf dem Innenstadt-Ring in Hagen ein Fußgänger angefahren und verletzt worden. Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Opel Corsa auf dem Märkischen Ring vom Emilienplatz kommend in Richtung Eckesey. In Höhe des Märkischen Ring 41 bemerkte er einen Fußgänger, der an dieser Stelle augenscheinlich die Fahrbahn überqueren wollte. Da der 31-Jährige zunächst auf der Fahrbahn stehenblieb und sich sogar hinkniete, nahm der Autofahrer an, dass dieser ihn passieren lassen wolle. Trotzdem verlangsamte er sicherheitshalber seine Fahrgeschwindigkeit.

Im Krankenhaus behandelt

Urplötzlich ging der Fußgänger jedoch weiter, ohne auf den herannahenden Pkw zu achten, und es kam trotz sofortiger Bremsung zur Kollision. Hierbei wurde der Fußgänger leicht verletzt und musste im Anschluss im Krankenhaus ambulant behandelt. An dem Auto wurde die Frontscheibe beschädigt. Apropos: Der Alkoholisierte hätte auch die direkt angrenzende Unterführung nutzen können.

