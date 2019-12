Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr den Fahrer eines schwarzen BMW an der Volmestraße aus dem Verkehr gezogen, der seit sturzbetrunken war und seit zehn Jahren ohne Führer unterwegs ist.

Hagen. Da hat die Hagener Polizei den richtigen Riecher bewiesen. Sie hat einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der nicht nur betrunken war.

Betrunkener ist seit zehn Jahren ohne Führerschein unterwegs

Da bei ihm auch noch Verdachtsmomente für einen Drogenkonsum festgestellt wurden, ist ein Drogentest durchgeführt worden. Dieser war ebenfalls positiv. Seinen Führerschein konnte er den Beamten nicht aushändigen. Er gab ehrlicherweise zu, diesen vor etwa zehn Jahren nach einer ähnlichen Kontrolle dauerhaft abgegeben zu haben. Dem Fahrer wurden zwei Blutproben entnommen. Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen werden ihm als nachträgliches Weihnachtsgeschenk zugestellt.