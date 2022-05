Die Frankfurter Straße in Hagen.

Fahrerflucht Betrunkener Mann zieht Autobesitzerin mit in den Schlamassel

Hagen. Kein Führerschein, betrunken, Unfall gebaut, abgehauen – ein Mann (40) aus Hagen ließ kein Vergehen aus. Darunter leidet eine unschuldige Frau.

Ein 40-jähriger Mann verursachte am Mittwochabend in Hagen nicht nur einen Unfall unter Alkoholeinfluss und machte sich anschließend aus dem Staub, sondern er zog auch noch die Halterin des Fahrzeugs in den Schlamassel mit hinein. Die ahnungslose Frau erwartet nun eine Strafanzeige.

Was war passiert? Der Hagener war in der Frankfurter Straße beim Einparken rückwärts gegen einen geparkten Mercedes geprallt. Doch anstatt an Ort und Stelle zu bleiben und die Polizei zu rufen, ging er seelenruhig davon – aus gutem Grund, wie sich später herausstellte.

Der Mann kehrte allerdings später zum Unfallort zurück und traf dort auf die Besitzerin des Mercedes. Beide warteten nun gemeinsam auf die Polizei.

Verwaschene Aussprache

Als die Beamten eintrafen und den 40-Jährigen mit den beschädigten Autos konfrontierten, antwortete der alkoholisierte Mann mit verwaschener Aussprache, er habe nach dem Unfall sehr wohl bei der Polizei angerufen. Weil er aber nicht sofort jemanden erreicht habe, habe er einen Zettel an der Scheibe des beschädigen Mercedes hinterlassen und sich dann in eine Kneipe begeben.

Die Beamten forderten ihn zu einem Alkoholtest auf, der einen Wert von 2,16 Promille ergab – absolute Fahruntüchtigkeit. Zudem stellte sich heraus, dass er gar keinen Führerschein besitzt. Daher wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Zwei Blutproben entnommen

Dem Mann wurden zwei Blutproben entnommen, um feststellen zu können, wie schnell sein Körper den Alkohol abbaut. So lässt sich nachträglich ermitteln, wieviel Promille er im Blut hatte, als er mit dem Opel gegen den Mercedes stieß.

Der Opel gehörte ihm im übrigen nicht selbst, sondern einer Hagenerin, auf die nun eine unangenehme Überraschung wartet. Sie wird nach Paragraph 21 des Straßenverkehrsgesetzes ebenfalls angezeigt, da sie dem führerscheinlosen Mann ihr Auto überlassen hat.

