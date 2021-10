Bierbrauer aus Breckerfeld arbeiten an neuem Weihnachtsbier

Breckerfeld. Breckbräu kommt in der Hansestadt gut an. Deswegen brauen Markus Niehaus und Thorsten Hilker jetzt ein neues Bier und einen Likör für den Advent.

Es läuft gut. Sogar so gut, dass Markus Niehaus und Thorsten Hilker sich wieder neue Rezepturen ausgedacht haben – für einen Bierlikör und ein Breckerfelder Weihnachtsbier.

Seit dem Bauernmarkt, wo der Verkauf erst so richtig angelaufen ist – „und wir nach einem Tag ausverkauft waren“ – verbringen die beiden Kumpels viel Zeit im eigenen Braukeller in Breckerfeld: „Weil unser Bier so gut ankam, arbeiten wir aktuell eine Bestellliste ab. Wir sind aber auch dabei, zwei neue Sorten für die Adventszeit zu produzieren“, gibt Thorsten Hilker Einblicke.

Kurzfristig neue Rezepte entwickelt

Anfang Dezember wollen die beiden Freunde mit ihren neuen Sorten an den Start gehen – und sie möglicherweise auch auf dem Breckerfelder Weihnachtsmarkt verkaufen.

Die beiden Freunde hatten bereits 2018 die Idee, ihr eigenes Craft-Beer zu brauen: Damals bestellten sich die Breckerfelder ein Starter-Set im Internet. Jetzt ist es viel mehr als nur eine Idee.

Niehaus hat durch sein Biochemie-Studium und seine Arbeit in einer Brennerei gewisse Vorkenntnisse, Hilker bewegte seine Leidenschaft zum Craft-Beer. Und weil direkt der erste Sud schmeckte, brauten sie weiter. Daraus entstanden sind die Sorten: Pale-Ale, Sonnenschein-Pils (wie der Ort in Breckerfeld) und Alt‘n Breckerfeld haben sie ihre ersten drei Sorten überschrieben. „Jetzt wollten wir etwas haben, das noch besser in die gemütliche Jahreszeit passt. Wir haben kurzfristig an neuen Rezepturen gearbeitet“, so Hilker.

Malzig-süffiges Aroma

Entstanden ist ein malzig-süffiges Bier – „das fast bernsteinfarben ist“. „Der Alkoholgehalt liegt hier naturgemäß etwas höher. Aber es schmeckt“, sagt der Bierbrauer, der sein Hobby zum Nebenerwerb gemacht hat und lacht.

Für die beiden Freunde ist das Bierbrauen Hobby und Leidenschaft gleichermaßen. „Deswegen sind wir total positiv überrascht und glücklich, dass die Idee hier so gut ankommt.“

Weitere Infos und Bestellungen: www.breckbräu.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen