Bierglas gegen den Kopf: Attacke auf Mann in Hagener City

Hagen-Mitte. Schlag auf den Kopf mit einem Bierglas: Zu einem gewalttätigen Vorfall ist es am ersten Weihnachtsfeiertag in der Hagener Innenstadt gekommen.

In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages hat ein bislang unbekannter Täter einem 27-jährigen Mann bei einer Auseinandersetzung in der Innenstadt ein Bierglas auf den Kopf geschlagen. Gegen 3.40 Uhr stritten sich der Unbekannte und der 27-jährige zunächst verbal in einer Kneipe in der Straße Am Hauptbahnhof. Im Zuge dieser Auseinandersetzung schlug der Täter seinem Gegenüber unvermittelt ein Bierglas auf den Kopf und flüchtete anschließend in Richtung der Altenhagener Brücke. Der 27-Jährige sagte den Beamten, dass der Flüchtige etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß war und eine schmale Statur hatte. Außerdem war er mit einem schwarzen Oberteil und einer blauen Jeanshose bekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Strafverfahren eingeleitet

Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Hagener nach einer ersten Behandlung vor Ort in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein.

