Bilder von Bernhard Paura: Letzte Ausstellung im Atelier 23

Helga Paura lädt ins „Atelier 23" in die Bülowstraße 23 in Hagen ein. Ausgestellt werden Arbeiten ihres verstorbenen Mannes Bernhard Paura.

Hagen. Der beliebte Künstler Bernhard Paura starb vor einem halben Jahr. Seine Frau Helga stellt im November 300 seiner Bilder in Hagen aus.

Das „Atelier 23“ im Gerichtsviertel ist bald Geschichte. Schon lange war die Galerie kein Geheimtipp mehr, sondern hatte sich als anerkannte Ausstellungsstätte einen Namen gemacht. Künstler, Sammler und Kunstinteressierte aus Hagen und der Region kamen gern zu Bernhard Paura in die Bülowstraße 23.

Ende des Jahres ist Schluss

Doch der beliebte Künstler verstarb vor einem guten halben Jahr, am 19. April. Und seine Frau Helga Paura und der gemeinsam Sohn geben die Galerie zum Ende des Jahres auf. „Mit so viel Kunstverständnis und Leidenschaft­ wie Bernhard können wir das Atelier nicht weiterführen, dann ist es so schon besser“, sagt Helga Paura.

Doch so ganz sang- und klanglos werden die Räumlichkeiten nicht leergeräumt und die Türen des Ateliers für immer geschlossen. „Ich lade­ zu einer letzten Ausstellung ein, auf der ich über 300 Arbeiten von meinem Mann zeige und verkaufe“, sagt die kunstaffine Frau. Arbeiten von 1975 bis 2022 sind dann in der Bülowstraße zu sehen.

Das Foto ist im November 2022, kurz vor Bernhard Pauras letzter Ausstellung im „Atelier 23“, entstanden. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„1974 trat Bernhard dem Künstlerbund Hagenring bei, ab diesem Zeitpunkt fing er an, Collagen mit Rost zu gestalten“, blickt die Witwe zurück. Während er in den Vorjahren mehr mit verbranntem Holz arbeitete, widmete er sich seitdem verstärkt derben Metallen, die deutliche Spuren der Zeit trugen. „1979 hat Bernhard sogar eine große Eisenskulptur auf der angesehenen Messe ,Art Basel’ verkauft“, berichtet Helga Paura stolz.

Jahrzehntelang tummelte sich Bernhard Paura auf Schrottplätzen, um geeignetes Material für seine Bilder und Skulpturen zu finden. Als „Schrottkünstler“ wollte er dennoch nicht bezeichnet werden, „ich arbeite mit Metall und zeige, wie es sich im Laufe der Zeit verändert. Jedes­ Blech rostet anders – das ist faszinierend“, unterstrich der handfeste Mann immer wieder.

Das „Atelier 23“ in der Bülowstraße schließt Ende des Jahres. Foto: Yvonne Hinz

Vor einiger Zeit entdeckte der Künstler dann die Farbe, wenn auch gedeckt, für sich. Doch seinem Lieblingsmaterial – Metall in allen Variationen – blieb er stets treu. Er greife mittlerweile auch gern zu Pastellfarbstiften­ und koloriere das Metall nach, erläuterte Paura vor einigen Jahren, denn durch Farbigkeit komme einfach mehr Leben ins Bild und so könne er abstrahierte Landschaften ausdrucksstärker abbilden.

Wie beim Meditieren

Zahlreiche klein- und großformatige Arbeiten werden ab dem 12. November die Wände des „Ateliers 23“ zieren. „Bernhard war sehr fleißig, abends wurde er aktiv, manchmal bis tief in die Nacht“, erinnert sich Helga Paura, „und wenn ich dann in unseren Keller kam, nahm er mich gar nicht wahr. Bernhard war dann, ähnlich wie beim Meditieren, völlig abgetaucht“.

Im Keller hat Bernhard Paura aber auch regelrecht „malocht“ – mit Stanz- und Bohrmaschinen hat er dort in der Werkstatt seine Bilder beackert.

Bernhard Paura wurde 1940 in Ostpreußen geboren und lebte seit 1956 in Hagen. 2012 eröffnete er in der Bülowstraße 23 sein „Atelier 23“. Viel Aufmerksamkeit erzielte er mit seinen stets im November stattfindenden Ausstellungen „Bilder­ aus Hagener Sammlungen“; die letzte Werkschau dieser Art fand Ende November 2022 statt.

Zahlreiche Bilder und auch einige Skulpturen von Bernhard Paura stellt seine Frau Helga im November im „Atelier 23" aus. Foto: Yvonne Hinz

Die Vernissage zur letzten Ausstellung in der Bülowstraße, die den schlichten Titel „Bernhard Paura“ trägt, wird am Sonntag, 12. November, um 16 Uhr eröffnet. Einführende Worte sprechen Dr. Tayfun Belgin, Direktor des Osthaus-Museums, sowie Dr. Andreas Lohmeyer als Freund der Familie.

Weitere Öffnungstage: Freitag, 17. und 24. November, sowie Sonntag, 19. und 26. November, jeweils von 16 bis 19 Uhr, außerdem nach telefonischer Anmeldung unter 02331/81497.

