Bimmelbahn in Hagen bringt Besucher zum Weihnachtsmarkt

Hagen. Der Weihnachtsmarkt in Hagen wird am heutigen Donnerstag eröffnet. Auch die Bimmelbahn nimmt ihren Betrieb auf.

Der „Weihnachtsmarkt-Express“ rollt ab heute durch die City in Hagen. Die Hagener Schausteller haben mit Hilfe von Sponsoren eine Bimmelbahn organisiert, die Besucher des Weihnachtsmarktes auf einer 1500 Meter langen Strecke zwischen Elbershallen und Innenstadt transportiert. „Es gibt vier Haltepunkte, die angefahren werden. Die Nutzung ist für alle kostenfrei“, so Ricardo Arens, 2. Vorsitzender der City-Gemeinschaft. Heute um 16 Uhr nimmt die Bahn ihren Betrieb auf.

Startpunkt ist der ehemalige Aldi-Parkplatz an den Elbershallen, weitere Haltepunkte sind der Parkplatz Dödterstraße, die Tiefgarage Springe und als Endstation das Stadtfenster (J-Apotheke). Die Bimmelbahn fährt die Strecke anschließend wieder zurück. Die Haltepunkte sind entsprechend gekennzeichnet.

Kleiner Traktor mit drei Anhängern

Der „Weihnachtsmarkt-Express“ besteht aus drei Anhängern, die von einem kleinen Traktor gezogen werden. In der Bimmelbahn herrscht Maskenpflicht während der Fahrt. „Wir hoffen, damit dem Weihnachtsmarktbesuch in der Innenstadtt ein bisschen attraktiver machen zu können“, freut sich City-Manager Wladimir Tisch.

Der Weihnachtsmarkt-Express startet montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr. Das Angebot ist eine Reaktion auf die Parkplatzsituation in der Hagener Innenstadt, die weiterhin angespannt bleibt. Die Tiefgarage der Rathaus-Galerie und das Parkhaus der Volme-Galerie sind infolge der Jahrhundertflut weiterhin geschlossen. Dadurch fehlen in der Hagener Innenstadt rund 1200 Parkplätze.

Polizei warnt vor Taschendieben

ie Vorweihnachtszeit ist eine sehr schöne Zeit und endlich findet auch in Hagen wieder ein Weihnachtsmarkt statt. Deswegen werden viele Menschen in den kommenden Wochen nach Hagen kommen, um die schöne Atmosphäre zu genießen, zu bummeln oder einzukaufen.

Doch die Hagener Polizei rät zur Vorsicht, denn nicht nur normale Besucher werden sich in der Stadt aufhalten. „Leider nutzen auch Taschendiebe Orte, die ihnen Gelegenheiten zum Diebstahl geben“, so Tino Schäfer, Sprecher des Polizeipräsidiums auf der Hoheleye.

Vorsicht in dichtem Gedränge

Dichtes Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt, in den Geschäften und der öffentliche Personen- und Nahverkehr seien typische Örtlichkeiten, die Taschendiebe anziehen. Deswegen sollten nicht nur wegen des Corona-Virus die derzeit geltenden Abstandsregeln eingehalten werden.

Es gelte auch, potenzielle Taschendiebe auf Abstand zu halten, so Schäfer: „Die Hagener Polizei wird daher in den kommenden Wochen im Bereich der Innenstadt und unmittelbar auf dem Weihnachtsmarkt verstärkt präsent sein.“

Beamte in Zivil und in Uniform werden dafür sorgen, dass alle Besucher Hagens die Vorweihnachtszeit ungestört genießen können, so Schäfer weiter. Jeder könne einen Beitrag zur Sicherheit allerleisten: „Seien Sie daher wachsam und achten Sie auf Ihre Wertgegenstände. Wenden Sie sich an die Polizei, falls Ihnen etwas verdächtig erscheint.“

Die Polizei ist über die 110 rund um die Uhr erreichbar. -hh-

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen