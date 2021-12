Bimmelbahn in Hagen nach Vandalismus wieder einsatzbereit

Hagen. Große und kleine Besucher des Weihnachtsmarktes in Hagen können sich freuen: Die Bimmelbahn wurde repariert und nimmt ihren Betrieb wieder auf.

Die Schäden an der Bimmelbahn des Hagener Weihnachtsmarktes konnten behoben werden, das Gefährt nimmt ab Samstag wieder seinen Betrieb auf. Die erste Fahrt des kleinen Traktors, der drei Anhänger zieht, beginnt um 16 Uhr.

Die Bimmelbahn, die kostenlos genutzt werden kann, startet bei Elbers in Hagen, bewegt sich dann in Richtung­ Johanniskirche, fährt durch die Potthofstraße, Holz­müllerstraße, Badstraße und stoppt schließlich an der Jupiter-Apotheke. Zurück nimmt der Weihnachtsmarkt-Expresse, so der offizielle Name des Mini-Zuges, den gleichen Weg.

Bahn und Fahrer wurden attackiert

Doch das unschuldige Gefährt, das eigentlich vor allem bei Kindern pure Freude verbreiten soll, hat den Organisatoren (Werbegemeinschaft und Schausteller) schon heftige Probleme bereitet. Bereits am ersten Weihnachtsmarkt-Wochenende im November wurde die Bimmelbahn regelrecht attackiert. Horden von Jugendlichen belagerten den kleinen Trecker, der Fahrer wurde bespuckt. Als er die Lage nicht mehr kontrollieren konnte, rief er sogar die Polizei. Seitdem fährt ein Security-Mann auf dem Traktor mit.

Am Freitagnachmittag gab es erneut Ärger, der Betrieb musste aufgrund von Vandalismus-Schäden eingestellt werden. „Als der Fahrer an der Bahn angekommen ist, hat er bemerkt, dass die Bahn beschädigt ist, die Batterie wurde entwendet“, berichtete Weihnachtsmarkt-Sprecher Alex Talash auf Nachfrage dieser Zeitung. Zudem seien Kabel zerrissen worden, die den Weiterbetrieb der Bahn zunächst unmöglich machten.

Anzeige bei der Polizei

Citygemeinschaft und Schausteller kündigten an, angesichts der Schäden Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Immerhin war der Schaden nicht so gravierend, dass er nicht schnell wieder behoben werden konnte. Und so kann die Bimmelbahn bereits am Samstag ab 16 Uhr wieder Weihnachtsmarktbesucher und City-Bummler zwischen Elbershallen und Stadtfenster hin- und herkutschieren. Bis 21 Uhr ist die Bahn unterwegs.

Bleibt zu hoffen, dass der Betrieb nicht wieder durch Randalierer oder Vandalen gestört wird.

