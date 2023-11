The Voice Rap: Kool Savas und Leon Weick (Ezo) aus Hagen gemeinsam auf der Bühne im Finale der Rap-Show. Der Hagener hat es ins Halbfinale von The Voice of Germany geschafft.

TV-Show „Bin überwältigt“: Hagener ist bei The Voice im Halbfinale

Hagen Leon Weick (26) aus Hagen kann es kaum fassen - der Teilnehmer von „The Voice Rap“ schafft es ins Halbfinale der Hauptshow. Alle Infos:

„Ich kann es einfach nicht in Worte fassen“, sagt Leon Weick (alias Ezo) aus Hagen überglücklich, nachdem das Voting-Ergebnis der Zuschauer ihm Gewissheit gebracht hat: Der Teilnehmer der neuen Show „The Voice Rap“ hat es gemeinsam mit seinem Coach und Rap-Legende Kool Savas in das Halbfinale der bekannten Show „The Voice of Germany“ geschafft und kann sich gleichzeitig Gewinner der Ableger-Rapshow nennen.

Im Halbfinale wird er sich nun mit 12 weiteren Talenten in den Liveshows messen müssen. Nur wer das Studiopublikum am Ende überzeugt, erreicht die nächste Runde. Die erste Live-Show wird am 1. Dezember ausgestrahlt.

Zuschauer entscheiden, wer die Show gewinnt

„Ich glaube, für mich ist die Situation jetzt noch einmal viel krasser als sonst, weil die Zuschauer im Finale von The Voice Rap direkt für mich gevotet haben, das bedeutet mir sehr viel“, sagt der 26-Jährige mit Blick auf die letzte Runde der Rap-Show, die über ein Zuschauervoting entschieden wurde. „An der Stelle einfach großes Danke“, sagt Leon Weick.

Mit Blick auf das bevorstehende Halbfinale im Dezember betont der Hagener, sich noch einmal „zehnmal mehr auf den Boden zu setzen und zu arbeiten“, um Hagen und seine Form des Raps im Halbfinale gut zu vertreten. „Ich hätte nie damit gerechnet, so weit zu kommen und habe zeitweise echt an meinem Rap gezweifelt. Ich habe echt Bock, richtig was rauszuknallen und werde mein Bestes geben.“

Halbfinale von „The Voice of Germany“ wird am 1. Dezember gezeigt

Von den insgesamt 13 Halbfinalisten schaffen es nur die besten ins Finale. In den beiden Live-Shows bestimmen die Zuschauer zu Hause, wer weiterkommt und wer letztlich den Wettbewerb am Ende gewinnt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird im Finale am 8. Dezember gekürt.

Das Halbfinale von „The Voice of Germany“ wird am 1. Dezember um 20.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn gezeigt.

