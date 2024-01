Bittere Wahrheit: Metzger im Geschäft lohnt sich nicht mehr

Frische Wurstwaren in einer Theke mit Bedienung: Für Rewe/Kaufpark in Hagen-Emst scheint es sich nicht mehr zu lohnen, den Kunden eine solche Theke samt Metzger anzubieten.

Hagen Für Rewe in Hagen-Emst ist es unrentabel, eine Theke mit einem Metzger zu betreiben. Ein Spiegel der Gesellschaft? Ja leider, findet Yvonne Hinz.

Es spricht Bände, wenn ein Unternehmen frank und frei erklärt, dass es sich schlichtweg nicht mehr lohnt, eine Bedientheke für Fleisch, Wurst und Käse zu betreiben.

Das jüngste Beispiel: Der Rewe/Kaufpark an der Ecke Karl-Ernst-Osthaus-Straße/ Gerhart-Hauptmann-Straße in Hagen-Emst.

An die eigene Nase fassen

Wir sollten uns daher (zumindest fast) alle an die eigene Nase fassen und zugeben, dass wir bei unseren Einkäufen auch nicht jedes Mal die Theke mit Personal ansteuern.

Warum? Klar, weil die angebotene Ware dort in der Regel teurer ist. Beratung und Service gibt‘s eben nicht zum Nulltarif.

Mehr Vegetarier und Veganer

Das Geld wird bei den meisten Bürgern knapper, außerdem wechseln immer mehr Menschen zum vegetarischen oder gar zum veganen Lager.

Handgefertige Spieße für den Grill gibt‘s beim Metzger. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Traurige, bittere Wahrheit

Und kaufen infolgedessen natürlich keine herkömmliche Salami, Schnitzel, Rouladen oder Frikadellen. Daher muss man, finde ich, die Entscheidung von Rewe akzeptieren. Obwohl - traurig ist die bittere Wahrheit schon.

Zur Erinnerung: Vor gut 15 Monaten – am 1. September 2023 – hat der Rewe-Supermarkt in der Rathaus-Galerie Hagen nach langer Zwangsschließung (bedingt durch die iimensen Schäden, die das Hochwasser im Sommer 2021 angerichtet hatte) wieder geöffnet. Seitdem verfügt der Vollsortimenter in der Innenstadt über vier Self-Scanning-Kassen. Auch im Supermarkt in der Rathaus-Galerie gibt es eine große Bedientheke, an der Fleisch, Wurst und Käse angeboten werden und Fachpersonal die Kundinnen und Kunden berät.

