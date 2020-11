Black Friday in Hagen: Lange Schlangen in der Innenstadt

Hagen. Die Hagener gingen am Freitag in der Innenstadt auf Schnäppchenjagd. Es kam zu Schlangen vor der Rathaus-Galerie.

Zahlreiche Hagener zog es am Freitag zur Schnäppchenjagd in die Innenstadt. Am sogenannten „Black Friday“ waren so viele Hagener in der City, dass sich die Schlange der Einkaufswilligen bis vor die Galerie zog.

Viele Hagener auf Schnäppchenjagd

Bereits seit mehreren Tagen schmücken hier wieder die roten „Sale“-Schilder und dicke Prozentzeichen zahlreiche Schaufenster. Der Black Friday, der traditionell in den USA am letzten Novemberwochenende das Weihnachtsgeschäft einläutet, ist längst auch in Deutschland angekommen – und in Hagen.

„Es war wirklich „Wahnsinn, wie viel in der Stadt los war. Ich stand fast eine Stunde in der Schlange“, berichtet eine 24-Jährige Hagenerin, die sich selbst auf Schnäppchenjagd begeben hat. Bereits am Donnerstagabend sei es voll gewesen – und der ein oder andere gute Shopping-Schnapper dabei.