Bei „Blau unterm Baum“ kommen in der Hagener Innenstadt Tausende Menschen zusammen.

Nachricht „Blau unterm Baum“: Glasverbot in der Hagener Innenstadt

Hagen-Mitte Tausende Menschen pilgern vor Weihnachten in die Innenstadt. Das Ordnungsamt kündigt schon jetzt Kontrollen an.

Das Ordnungsamt der Stadt Hagen weist schon jetzt darauf hin, dass für die Veranstaltung „Blau unterm Baum“ (23. Dezember, 18 Uhr, bis 24. Dezember, 3 Uhr) für einen bestimmten Bereich der Hagener Innenstadt wie in den Vorjahren ein Glasverbot erlassen worden ist. Das Mitführen und die Benutzung von Glasflaschen ist dort außerhalb von geschlossenen Räumen untersagt.

Tausende Besucher erwartet

Traditionsgemäß treffen sich viele Hagener Bürgerinnen und Bürger einen Tag vor Heiligabend in der Innenstadt. „Aus den Erfahrungen der letzten Jahre ist zu erwarten, dass bis zu 2.500 Personen zeitgleich die inzwischen öffentliche Veranstaltung ,Blau unterm Baum‘ besuchen werden“, so die Stadt. Aufgrund der zahlreich mitgeführten Glasflaschen und der unsachgemäßen Entsorgung sei es in den vergangenen Jahren immer wieder zu etlichen Scherben sowie zu Personen- und Sachschäden gekommen.

Übersicht: In diesen Bereichen gilt das Glasverbot

Daher wurde auch dieses Jahr ein Glasverbot für folgende Bereiche erlassen: Elberfelder Straße zwischen Karl-Marx-Straße und Marienstraße, Friedrich-Ebert-Platz vom Sparkassen-Karree bis zur Rathausstraße, Mittelstraße von der Einmündung der Rathausstraße bis zum Bergischen Ring, Körnerstraße von der Einmündung am Sparkassen-Karree bis zur Badstraße, Hohenzollernstraße, Kampstraße von der Hochstraße bis zum Ebert-Platz, Goldbergstraße von der Hochstraße bis zur Elberfelder Straße, Marienstraße sowie der Potthof- und Dahlenkampstraße und in der Rathausstraße vom Ebert-Platz bis zur Potthofstraße.

Waste Watcher und Stadtordnungsdienst unterwegs

Von dem Verbot ausgenommen ist das Mitführen von Flaschen, die ausschließlich zur unmittelbaren Mitnahme gekauft wurden sowie Glasbehälter, die sich dem Weihnachtsmarkt zuordnen lassen. „Im Falle eines Verstoßes gegen das Glasverbot ist der Stadtordnungsdienst dazu befugt, den betroffenen Personen die Behältnisse unmittelbar abzunehmen“, so die Stadt. Im Rahmen der Veranstaltung werden zudem die Waste Watcher unterwegs sein.

