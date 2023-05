Blaue Bänke laden in Hagens City zum Genießen ein

Eine Sitzbank ist auch immer eine Einladung, sich niederzulassen und miteinander ins Gespräch zu kommen. So soll es künftig in der Fußgängerzone immer öfter geschehen.

Hagen. Mit einer privaten Initiative soll die Aufenthaltsqualität in der Hagener Fußgängerzone neue Impulse erhalten. Diese Aktion macht Lust auf mehr.

Bänke sind Orte der Entspannung, des Sich-Niederlassens, Anlaufpunkte für Genuss- und Muße-Momente sowie zugleich Einladungen für tiefgründige Gespräche, launige Schwätzchen oder auch spöttische Lästereien. Hier sind schon manche pfiffige Ideen geboren, Unsinn verzapft, Missverständnisse aus der Welt geräumt und brillante Weltretter-Gedanken entwickelt worden. Und vielleicht bekommt dort in den kommenden Monaten ja auch jemand eine wegweisende Eingebung, welche klugen Impulse der Hagener Fußgängerzone wieder zu altem Glanz verhelfen könnten.

Ein Hauch von Nizza

20 Sitz-Möbelstücke aus blauem Metall – der zum Markenzeichen Symbol gewordene azurblaue Stuhl von der Promenade des Anglais in Nizza lässt grüßen – werden am Samstagmittag um 13 Uhr zum Projekt-Auftakt am Theaterplatz gestapelt. Angeschafft wurden sie von einem Quintett – Martin Kiel (the black frame), Christian Ströher (Markenliebhaber), Rasmus Breinhild-Olsen (Soeren Fashion) sowie Claudia und Jörg Bachmann (Arcadeon) – dessen Herz leidenschaftlich für Hagen schlägt und mit der Aktion ein Zeichen gegen den schleichenden Niedergang setzen möchte.

Natürlich darf dabei die in diesen Zeiten obligatorische orthografische Verballhornung des Begriffs „BhANK“ nicht fehlen – eine HA-Reminiszenz an das örtliche Autokennzeichen, so die Vordenker. Die viel vordringlichere Idee der Initiatoren ist es jedoch, Menschen zum Austausch zusammenzubringen.

20 Lustorte zum Verweilen

Außerdem könnten die Bänke zur Bühne für kleinere Aktionen werden. Denn die Exemplare werden an 20 Paten aus der Händlerschaft verteilt, die sich zwischen Theater und Johanniskirche um diese blaue Möblierung und deren ansprechende Präsentation kümmern. Neben dem direkten „BhANK“-Talk bieten QR-Codes zudem die Chance, sich auch in Chats auszutauschen.

Und vielleicht werden die Bänke ja – ganz Humphrey-Bogart-like – der Beginn einer neuen, identitätsstiftenden, wunderbaren Freundschaft zwischen den Hagenern und ihrer Fußgängerzone. Ganz wie in Nizza – ein Hauch von Côte d’Azur in der „Elbe“.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen