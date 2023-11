Rotorblätter für Windkraftanlagen werden auf einem Baugrundstück an der Haßleyer Straße zwischengelagert.

Windenergie Blickfang auf Haßley: Mächtige Windrad-Flügel am Straßenrand

Haßley Wer in diesen Tagen auf Haßley vorbeirollt oder geht, kann dort am Straßenrand gewaltige Anlagen bestaunen. Was hinter dne Bauteilen steckt.

Auf dem Gelände der Haßleyer Insel neben der Enervie-Zentrale in Hagen, auf dem in ferner Zukunft die Dependance eines XXXLutz-Möbelmarktes entstehen soll, werden nach und nach (wir berichteten) Teile der Windräder zwischengelagert, die am Stoppelberg errichtet werden sollen. Nun können Vorbeifahrende oder Spaziergänger dort die mächtigen Flügel dieser Anlage sehen.

Die Windräder werden auf Haßley abgelagert Foto: Michael Kleinrensing / WP

Nachdem auf der Haßleyer Insel die archäologischen Voruntersuchungen gelaufen waren, ist auf dem Areal zuletzt ein Schotter-Untergrund planiert worden, um mit den schweren Windrad-Transportern auf der Fläche rangieren zu können.

von Haßley aus werdne die Windräder weiter zum Stoppelberg verfrachtet. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Ende dieses Jahres soll erheblich mehr Strom aus Windenergie im Umspannwerk Oege ankommen als das bislang der Fall ist. Die Firma SL Naturenergie hat auf dem Stoppelberg zwischen Schloss Hohenlimburg und der Ortschaft Brechtefeld mit der Errichtung von vier Windrädern begonnen, die die beiden dort bestehenden Anlagen ersetzen sollen.

