Boeler Rocknacht: Ein Zeichen der Pandemie zum Trotz

Zum zweiten Mal muss die beliebte Rocknacht in dem Hagener Stadtteil ausfallen. Das Organisationsteam setzt ein Zeichen mit einer Insta-Aktion.

Dass die im Stadtteil so beliebte Boeler Rocknacht der Pandemie nach 2020 in diesem Jahr ein zweites Mal zum Opfer fällt, hätten die Organisatoren nicht vermutet – und doch ist es leider so gekommen. Als symbolisches Zeichen einer Wir-halten-den-Kopf-oben-Mentalität hat das Organisationsteam in diesen Tagen demonstrativ die Rocknacht-Flagge am Boeler Maibaum gehisst – in der Hoffnung auf eine Wiederauflage in 2022. Für genau dann lobt das Team drei freie Eintrittskarten aus. Rocknacht-Freunde können ihr liebstes Foto von ihren Rocknächten mit dem Hashtag #boelerrocknacht und der Verlinkung @boelerrocknacht bei Instagram posten. Das Rocknacht-Team verlost dafür dann die drei Freikarten.