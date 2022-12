Dechant Dieter Aufenanger und Superintendent Henning Waskönig haben in diesem Jahr wieder eine gemeinsame Weihnachtsbotschaft.

Kirchen Botschaft zum Weihnachtsfest in Hagen: „Du! Leuchte“

Hagen. Mit einer gemeinsamen Weihnachtsbotschaft wenden sich Superintendent und Dechant an die Menschen in Hagen.

„Du! Leuchte“ – das ist in diesem Jahr die gemeinsame Weihnachtsbotschaft des Evangelischen Kirchenkreises Hagen und des Katholischen Dekanates Hagen-Witten. Wie im vergangenen Jahr werden großformatige Plakate mit der ökumenischen Botschaft an Bushaltestellen und Plakatplätzen zu sehen sein.

„Wir möchten die Menschen auf ihren Wegen durch die Stadt erreichen – und nicht nur jene, die in unsere Kirchengemeinden kommen“, erläutern Superintendent Henning Waskönig und Dechant Dieter Aufenanger das Konzept: „Die gute Nachricht gilt allen. Deshalb wird unsere Botschaft an markanten Stellen im Stadtgebiet und in unseren Kirchengemeinden sichtbar sein.“

Zuneigung, Aufmerksamkeit und Unterstützung

Ihre Gedanken zur gemeinsamen Weihnachtsbotschaft erklären die beiden Theologen so: „In diesem Jahr braucht das Licht der Weihnacht Menschen, die es weitertragen. Wir gehen durch eine Zeit, in der Wärme und Licht nicht nur eine besondere Bedeutung haben, sondern für manche Menschen nahezu unbezahlbar werden.“

Deshalb stelle sich die Frage: Was habe ich übrig an Zuneigung, Aufmerksamkeit, Unterstützung und Solidarität? Durch jede und jeden könne die Welt ein Stückchen heller werden. „Dazu möchten wir mit unserer Botschaft ermutigen.“

