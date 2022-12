An Heiligabend ist an der Batheyer Straße eine Gartenhütte komplett ausgebrannt.

Feuerwehr in Hagen Brand an Heiligabend in Hagen: Mehrere Tausend Euro Schaden

Bathey. Vollbrand an Heiligabend an der Batheyer Straße. Die Hagener Feuerwehr kann die Hütte zwar nicht mehr retten, bekommt den Brand aber gelöscht.

21.53 Uhr an Heiligabend an der Batheyer Straße. eine Gartenhütte steht in Vollbrand und kann von der herbeigeeilten Feuerwehr auch nicht mehr gerettet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf Straftaten vor, es handelt sich vermutlich um einen technischen Defekt eines der elektrischen Geräte, die sich in der Hütte befunden haben. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, verletzt wurde niemand.

Grund für den Hüttenbrand war wohl ein technischer Defekt. Foto: Feuerwehr Hagen

