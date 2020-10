Brand in einem Fachhandel für Malerbedarf im Hagener Norden

Bathey. Einsatz für die Feuerwehr im Hagener Norden. In einem Malerfachhandel war am Abend ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 18.20 ist in einem Malerbetrieb in Bathey ein Brand in einem Papiercontainer ausgebrochen. Und das in einer Lagerhalle, in der auch viele Materialien des Betriebes gelagert werden. Die Löschgruppe Boele Kabel konnte den in Vollbrand stehenden Container löschen und schlimmere Folgen verhindern. Die Aufräumarbeiten dauern noch an. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.