Feuer in Hagen in der Franzstraße. Der Brand ist mittlerweile von der Feuerwehr gelöscht. Bewohner werden durch Rauchgase verletzt.

Feuer Brand in Wohnhaus: Feuerwehr Hagen rückt in Franzstraße aus

Hagen. In der Franzstraße in Hagen ist ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Vier Menschen erlitten offenbar eine Rauchgasvergiftung.

Feuer in Hagen: In der Franzstraße 64 im Stadtteil Oberhagen brannte es am Dienstagnachmittag im Treppenhaus. Vier Menschen, darunter ein Kind, mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden. Das Treppenhaus des Gebäudes war komplett verraucht und verrußt.

Die Feuerwehr Hagen war mit zwei Löschzügen vor Ort und setzte die Drehleiter ein, um Menschen aus dem Haus zu befreien. Das Feuer war recht schnell gelöscht.

Ursache für Brand noch nicht bekannt

Der Einsatz aber ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beendet. Im Treppenhaus befanden sich nach Informationen unserer Zeitung ein Fahrrad und ein Kinderwagen. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.

