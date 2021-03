Breckerfeld: 21 Corona-Fälle – Kita Lummerland betroffen

Breckerfeld. Die Kita Lummerland in Breckerfeld ist laut EN-Kreis von einem Coronafall bzw. Verdachtsfall betroffen. 21 Breckerfelder sind erkrankt.

In Breckerfeld gibt es aktuell 21 Corona-Fälle. Elf Breckerfelder sind nachweislich an einer Virusmutation erkrankt. Betroffen ist derzeit auch die städtische Kindertagesstätte Lummerland. Dort gibt es nach Angaben des Ennepe-Ruhr-Kreises mindestens einen Corona-Fall bzw. -Verdachtsfall. Seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr sind insgesamt 254 Breckerfelder an Corona erkrankt. Acht Breckerfelder sind an der Erkrankung verstorben.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es seit März 2020 9458 bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 54 gestiegen. Aktuell sind 563 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 217 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 8597 Menschen gelten als genesen.

Inzidenz im EN-Kreis leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, ist gestiegen. Sie liegt im Kreisgebiet bei 68,49 (Vortag 56,46). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 50 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Acht von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, fünf beatmet.

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1074 (Vortag 1056) Personen im Kreis.

434 Schnelltests – sechs positive Corona-Fälle

Seit Dienstag haben im Ennepe-Ruhr-Kreis 998 Bürger das Angebot eines kostenlosen Schnelltests genutzt, sechs von ihnen fielen positiv aus. Eine Übersicht über die bereits genehmigten Anlaufstellen für Corona-Schnelltests im Kreisgebiet bietet die Karte in der Ennepe-Ruhr-Kreis-App. Die App kann über die bekannten Stores heruntergeladen werden.