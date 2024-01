Breckerfeld: 40 Trecker bremsen Berufsverkehr aus

Die Trecker sorgten in Breckerfeld für längere Staus am frühen Montagmorgen

Breckerfeld Auch in Breckerfeld bringen die Landwirte ihre Wut auf die Straße. Jetzt fahren sie nach Schwelm, um sich dort in die Trecker-Kolonne einzureihen

Etwa 40 Landwirte rollen in kleinen Kolonnen mit ihren Traktoren über die Frankfurter Straße. Zusätzlich haben sich noch sechs Lastwagen eingereiht, die den Verkehr rund um den Ortskern von Breckerfeld ausbremsen.

„Bis jetzt stehen alle hinter uns, man erhält nur Daumen hoch“, sagt Ortslandwirt Heiner Born, der sich erst kürzlich mit seinem Traktor von Breckerfeld aus auf den Weg zu den Protesten in Berlin gemacht hatte.

Mit ihrer Demo möchten die Bauern auf die Situation der Landwirte aufmerksam machen und gegen die Politik der Bundesregierung demonstrieren Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Staus und stockender Verkehr

Zwischen dem Kreisverkehr an der Aral-Tankstelle und dem Kreisverkehr Königsheide haben die Bauern mit ihrer Protestaktion den Berufsverkehr am Morgen ausgebremst. Es kam zu stockendem Verkehr und längeren Staus. Da die Traktoren verteilt in kleinen Gruppen fuhren, mussen Autofahrer sich einreihen.

Jetzt löst sich die Protestaktion langsam auf. Denn um 9.30 fahren die Bauern zum Frühstück zum Raiffeisenmarkt, wo auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen erwartet wird. Von dort aus wollen die Bauern zur Demo nach Schwelm aufbrechen, um dort die Landwirte zu unterstützen.

Die Trecker fuhren in mehreren Kolonnen durch den Ortskern - von Kreisverkehr zu Kreisverkehr. Foto: Michael Kleinrensing / WP

