Breckerfeld: Adventsbasar ist eine Herzensangelegenheit

Breckerfeld. Sabine Kind und ihr Team basteln seit 22 Jahren für einen privaten Adventsmarkt in Breckerfeld. Der Erlös geht an die Stiftung von Peter Maffay.

Eigentlich sollte nach dem 20. Jahr Schluss sein. Eigentlich, weil das 20. Jahr vor zwei Jahren war. „Irgendwie hängt das Herz dann doch an der Sache“, sagt Sabine Kind aus Breckerfeld und lacht. Ihre Wohnung hat sich schon vor vielen Wochen in eine Art Weihnachtsbasar verwandelt. Werkbänke stehen hier mit etlichen Kerzen. Der Duft von frischen Tannenzweigen liegt in der Luft, hunderte Weihnachtskugeln stapeln sich unter den Tischen, Marmeladengläser in den Regalen, an den Fenstern hängt selbst gebastelte Deko.

„Im Juni habe ich mit den Vorbereitungen angefangen und Marmelade gekocht und Likör hergestellt, das Basteln hat dann erst vor einigen Wochen gestartet“, sagt Sabine Kind, die seit mittlerweile 22 Jahren einen Adventsmarkt für den guten Zweck veranstaltet. Auch in diesem Jahr soll er am 20. November wieder stattfinden – wenn auch unter Coronabedingungen. Mit den Einnahmen unterstützt die Familie die Peter Maffay-Stiftung und Familien, die Hilfe dringend gebrauchen können.

Aufwendige Vorbereitung

Sabine Kind ist ein großer Peter Maffay-Fan. „Auf wie vielen Konzerten ich war, kann ich gar nicht sagen“, sagt sie und grinst. Peter Maffay läuft hier in ihrem Weihnachts-Werkel-Raum aber nicht. Hier dudelt höchstens das Radio vor sich hin – oder im Hintergrund die Klänge der Zither, wenn Mutter Marlies Neuwirth im Wohnzimmer spielt und für ihren Auftritt auf dem Adventsmarkt übt.

Gemeinsam mit Anja Winkelkemper und ihrer Tochter Katharina Kind arbeitet Sabine Kind jeden Tag stundenlang an den Kränzen, Türkränzen, Adventsgestecken und handgemachter Deko, an den Vorbereitungen der Verkaufstische und Sitzgelegenheiten für Besucher.

Jeder Kranz dauert anderthalb Stunden

„Bis man einen Kranz fertig hat, kann das gut anderthalb Stunden dauern“, gibt Tochter Katharina Kind Einblicke. Sie ist mit dem Adventsmarkt ihrer Mutter großgeworden, „das wurde mir, kann man – passend zur Adventszeit – sagen, in die Wiege gelegt.“ Seit jeher hilft sie mit.

Sabine Kind (hier mit Tochter Katharina Kind) hat Kränze für ihren Adventsmarkt gesteckt. Die Einnahmen geht an die Peter-Maffay-Stiftung, die schwerkranke Kinder unterstützt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Denn alleine würde man das gar nicht schaffen“, ist sich die Initiatorin sicher. Deswegen arbeiten sie immer zu dritt – beim Markt selbst sind immer mehr als zehn Helfer dabei. Vor dem Haus wird extra für diesen besonderen Tag ein kleiner Pavillon aufgebaut, um auch bei unbeständigem Wetter dem Adventsmarkt eine Chance zu geben.

Heimelige Atmosphäre

Der Weihnachtsbasar Der 22. Weihnachtsbasar der Familie Kind/Neuwirth findet am 20. November von 11 bis 17 Uhr in Breckerfeld, Wahnscheid 12, statt. Vor Ort gibt es neben einer großen Auswahl an Weihnachtsdekoration und Adventskränzen/Türgestecken auch hausgemachte Erbensuppe, ein Kuchenbuffet sowie eine kleine Tombola. Rückfragen, Bestellungen oder Tischreservierungen sind unter 02338/688042 möglich. Vor Ort werden entsprechend der 3-G-Regel auch Impf-, Test-, oder Genesenen-Nachweise kontrolliert. Marlies Neuwirth spielt zudem Live-Musik auf der Zither. „Ich spiele schon seit mehr als 70 Jahren“, sagt die Seniorin. „Ich habe es von meinem Vater gelernt. Für mich ist es ein ganz besonderes Instrument“, so Neuwirth.

„Es gibt ein Kuchenbuffet, Suppe, wir verkaufen die selbst gemachte Deko“, gibt Kind Einblicke. Und ihre Mutter spielt Weihnachtsklänge auf der Zither. „Es ist schon immer ein großer Aufwand. Aber auch eine Herzensangelegenheit“, sagt die Breckerfelderin. Aufhören konnte sie vor allem deshalb nicht, weil es so viele positive Rückmeldungen gibt: „Wir haben viele Stammkunden, die seit dem ersten Tag herkommen. Es hat sich irgendwie zu einer kleinen, heimeligen Tradition entwickelt. Auch für uns. Und wir tun etwas Gutes“, sagt Sabine Kind.

Und deswegen verwandelt sich Jahr um Jahr ihre Wohnung wieder in einen Bastelraum. Jahr für Jahr kocht sie Marmelade. Stellt Liköre her. Steckt Adventskränze und Gestecke mit ihren Helferinnen zusammen. Und spendet die Einnahmen für den guten Zweck. „Gerade jetzt in der Coronazeit ist es doch schön, wenn man etwas Heimeliges hat“, sagt Sabine Kind. Natürlich gelten auch bei ihrem Adventsmarkt die 3-G-Regeln, um allen Besuchern einen unbeschwerten Tag mit Weihnachtsstimmung bieten zu können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen