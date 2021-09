Bundestagswahl in Breckerfeld AfD in einem Bezirk fast gleichauf mit CDU und SPD

Breckerfeld. Die Hansestadt Breckerfeld hat gewählt – und das in den einzelnen Wahlbezirken durchaus unterschiedlich. Ein Blick auf die Ergebnisse.

Breckerfeld hat gewählt. Und das in den einzelnen Wahlbezirken durchaus unterschiedlich. Während die SPD insgesamt in der Hansestadt mit 30,03 Prozent stärkste Kraft wird (vor der CDU mit 27,46 Prozent), hat sie doch in einigen Bezirken große Einbußen zu verbuchen. Bei den Kommunalwahlen liegt hingegen mit schöner Regelmäßigkeit in den letzten Jahren immer die Union in Breckerfeld mit weitem Abstand vorn.

An dieser Stelle in Blick auf Wahlbezirk 14, der Teile vom Heider Kopf sowie vom Wengeberg umfasst. Hier liegt die AfD, die nicht einmal einen eigenen Ortsverein und quasi auch keinen Wahlkampf vor Ort gemacht hat, mit 21,92 Prozent fast gleichauf mit den beiden Volksparteien (SPD und CDU jeweils 22,37 Prozent). Im Wahlbezirk 3 (Schützenheim Delle), wird die AfD ebenfalls drittstärkste Kraft, wenngleich es im Gesamtergebnis nur für Rang 5 aber immerhin für über 8 Prozent reicht.

Besonders stark ist die CDU mit 33,90 Prozent der Stimmen in diesem Jahr im Bereich Altenbreckerfeld (Wahlbezirk 13,Schulenburg), während die SPD hier mit 20,34 Prozent ihr schwächstes Ergebnis bei der Wahl einfährt.

Grüne besonders stark in Breckerfeld-Zurstraße

Die Grünen konnten besonders im Bereich Zurstraße ihre Wähler wieder zurückgewinnen. Während bei der vergangenen Wahl im Wahlbezirk 2 (Mehrzweckgebäude Zurstraße), nur 5,2 Prozent der Wähler ihre Stimme für die Grünen abgaben (BTW 2013: 10,2 Prozent), holten die Grünen hier bei dieser Wahl ihr stärkstes Ergebnis – mit 19,89 Prozent verfehlten sie hier sogar nur knapp die 20-Prozent-Marke.

Die Linken spielten in Breckerfeld bei dieser Wahl kaum eine Rolle – und verschlechterte sich im Ergebnis drastisch von zuletzt 5,5 auf diesmal 2,49 Prozent. Gerade einmal in einem Wahlbezirk (4, Grundschule Breckerfeld) knackten sie die 5-Prozent-Marke. In zwei Wahlbezirken erreichten sie nicht einmal ein Prozent (WB 6: 0,98 und WB 11: 0,69).

Bundestagswahl in Breckerfeld: Schisanowski gewinnt nur in 7 Bezirken

Ein ähnlich unterschiedliches Bild bietet sich mit Blick auf die Erststimmen. Wie bereits berichtet konnte in der Hansestadt der CDU-Mann Nienhaus am meisten Stimmen auf sich vereinen (32,62 Prozent) und sich lediglich hier gegen seinen Kontrahenten Timo Schisanowski (28,29 Prozent) durchsetzen. Mit Abstand am besten schnitt der Manager, der für Hagen in den Bundestag einziehen wollte, ähnlich wie seine Partei im Wahlbezirk 13 ab – mit 41,38 Prozent (Schisanowski hier 20,69).

Schisanowski konnte sich lediglich in 7 von 18 Wahlbezirken (darunter ein Briefwahlbezirk) gegen den CDU-Kandidaten durchsetzen. „Breckerfeld war noch nie eine SPD-Hochburg“, sagte er zuletzt gegenüber dieser Zeitung. Es gelte nun, sich alle Ergebnisse im Detail noch einmal anzuschauen und auszuwerten. Nienhaus hingegen freute sich zumindest über den Zuspruch aus der Hansestadt – auch, wenn es das am Ende für ihn in Summe nicht reichte.

