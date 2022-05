Breckerfeld: Alle wichtigen Infos zur Landtagswahl am 15. Mai

Am kommenden Sonntag, 15. Mai, wird auch in Breckerfeld gewählt.

Breckerfeld/EN. Die Nachfrage nach Briefwahlunterlagen ist wieder hoch. Alle wichtigen Infos vor dem Wahl-Wochenende noch einmal im Überblick.

Am Sonntag werden auch in Breckerfeld die Kreuze gesetzt: Für die am 15. Mai stattfindende 18. NRW-Landtagswahl sind in den neun Städten des EN-Kreises rund 247.700 Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen. Per Direktmandat oder über die Landesliste einer Partei möchten 13 Frauen und 14 Männer aus Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel, Wetter (Ruhr) und Witten ein Mandat erringen.

Die meisten Wählerinnen und Wähler sind in Witten zuhause (72.207), die wenigsten in Breckerfeld (7101). In Hattingen dürfen 42.564 ihre Kreuze machen, in Gevelsberg und Ennepetal rund 23.000 beziehungsweise 22.600, in Schwelm, Sprockhövel und Wetter sind es jeweils um die 20.000 und in Herdecke 18.563.

+++ Landtagswahl in Breckerfeld/EN-Kreis: Hier gibt es am Wahlabend alle Ergebnisse +++

Breckerfeld und EN-Kreis: Hoher Anteil an Briefwählern

Die Wahlämter in den Städten verzeichnen eine hohe Nachfrage nach Briefwahlunterlagen. Kreisweit hat gut ein Viertel der Wähler (26,2 Prozent, 64.798) einen entsprechenden Antrag auf den Weg gebracht. „In Breckerfeld ist der Anteil ebenfalls wieder hoch“, so Bürgermeister André Dahlhaus. „Bislang haben 32 Prozent der Wahlberechtigten einen Antrag gestellt, zuletzt lagen wir bei 29,2 Prozent.“

Welcher Bewerber die meisten Erststimmen in den drei Wahlkreisen an Ennepe und Ruhr erhalten hat und damit in den Landtag einzieht und wie sich die Zweitstimmen vor Ort auf die 29 Parteien verteilen, darüber informiert die Kreisverwaltung am Sonntag ab 18 Uhr auf ihrer Internetseite (www.en-kreis.de). Eine Wahlergebnispräsentation im Kreishaus wird es auch in diesem Jahr nicht geben.

Wahlkreise und Kandidaten für den EN-Kreis im Überblick

Der EN-Kreis ist bei der Landtagswahl wie gewohnt in drei Wahlkreise aufgeteilt. Zum Wahlkreis 104/Hagen II/Ennepe-Ruhr-Kreis III zählen die Städte Breckerfeld, Ennepetal und Gevelsberg sowie die Stadtbezirke Eilpe/Dahl, Wehringhausen und Haspe. Den Wahlkreis 105 bilden Hattingen, Schwelm, Sprockhövel und Wetter/Ruhr.

Die Herdecker und Wittener geben ihre Stimmen im Wahlkreis 106 ab. Von den 24 Direktkandidaten finden sich 13 auch auf der Landesliste ihrer Partei wieder, auf diesem Weg haben sie eine zweite Chance auf ein Mandat.

Dies sind: Christian Brandt (CDU, Platz 31), Sarah Kramer (CDU, Platz 65) und Alexander Ebbert (CDU, Platz 107), Dr. Nadja Büteführ (SPD, Platz 32), Kirsten Stich (SPD, Platz 46) und Ina Blumenthal (SPD, Platz 60), Jenny Westermann (FDP, Platz 36), Daniel Böhler (FDP, Platz 62) und Enric Tange (FDP, Platz 88), Verena Schäffer (Bündnis 90/Die Grünen, Platz 3) und Petra Backhoff (Bündnis 90/Die Grünen, Platz 85), Stephanie Bielski (die Basis, Platz 4) und Sven Heiermann (die Basis, Platz 8).

Als weitere Bewerber aus dem Kreis, die über die Landesliste ins Düsseldorfer Parlament möchten, finden sich Thorsten Michaelis (Freie Wähler, Wetter/Ruhr, Platz 28), Dr. Susanne Ruff-Dietrich (Ökologisch-Demokratische Partei, Hattingen, Platz 11) und Ralf Otte (die Basis, Schwelm, Platz 16). Welcher Listenplatz für den Einzug in den NRW-Landtag ausreichen wird, hängt von der Zahl der Zweitstimmen ab.

