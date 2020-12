Breckerfeld: Altenheim-Bewohnerin (88) stirbt an Corona

Breckerfeld. Ein Breckerfelderin ist an Corona verstorben. Die Frau (88) lebte zuletzt im Altenzentrum St. Jakobus. Zehn Breckerfelder sind aktuell erkrankt.

Eine Bewohnerin des Altenzentrums St. Jakobus Breckerfeld ist an Corona gestorben. Das hat der Ennepe-Ruhr-Kreis jetzt mitgeteilt. Die Frau wurde 88 Jahre alt. Insgesamt sind damit vier Breckerfelder seit Ausbruch der Pandemie im März an Corona verstorben.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es derzeit 5473 bestätigte Corona-Fälle. Von diesen sind aktuell 1153 infiziert, 4223 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 160 gestiegen.

Inzidenz im EN-Kreis erreicht Rekordniveau

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet auf dem neuen Rekordwert von 233,87 (221,22). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 83 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 14 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, fünf werden beatmet.

Die aktuell 1.153 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (10), Ennepetal (58), Gevelsberg (92), Hattingen (333), Herdecke (62), Schwelm (108), Sprockhövel (134), Wetter (49) und Witten (307).

111 Menschen in Breckerfeld gelten als genesen

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (111), Ennepetal (398), Gevelsberg (523), Hattingen (707), Herdecke (378), Schwelm (393), Sprockhövel (262), Wetter (280) und Witten (1171).