Breckerfeld: Altstadt wird wieder zu Open-Air-Museum

Breckerfeld. Zur vierten Museumsnacht in Breckerfeld haben die Initiatoren ein buntes Programm entlang der Flaniermeile auf die Beine gestellt.

Längst ist das keine örtliche Veranstaltung mehr. Was sich nicht nur an den teilnehmenden Künstlern zeigt, sondern auch an den Besuchern, die aus den umliegenden Städten nach Breckerfeld kommen, um dabei zu sein. „Hier kann man an einem Abend ein buntes Spektrum an Kultur erleben. Ungestört flanieren und die Atmosphäre genießen“, wirbt Johannes Dennda für die vierte Museumsnacht, die Anfang Juni in Breckerfeld geplant ist. „Und sie ist noch weiter gewachsen“, betont Lothar Henn von der Künstlergilde, dass weitere Aussteller hinzugekommen sind.

Waren es 2018 noch 18 Stationen, gibt es in diesem Sommer an insgesamt 35 Orten rund um die Frankfurter Straße etwas zu sehen – und zum Mitmachen. „Auch das ist neu“, betont Lothar Henn. „Wir werden bei Optik Ziel gezielte Angebote für Kinder schaffen, bei denen sie Ketten basteln, malen oder werkeln können, gemeinsam mit Künstlerin Waltraud Schroll.“

Nicht nur das ist neu. Neu ist auch, dass in diesem Jahr extra für die Museumsnacht die Frankfurter Straße gesperrt werden wird, damit eine Flaniermeile entsteht und ungestört und ohne Autoverkehr die verschiedenen Lokale erkundet werden können.

Breckerfelder Museumsnacht Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW

Breckerfelder Museumsnacht: Breiter Zuspruch im Einzelhandel

„Es wird Musik geben, von Jazz, über Folk bis hin zu Blues“, gibt Dennda Einblicke. Und neben kulinarischen Ständen (die heimischen Bierbrauer von „Breckbräu“ sowie die Burger-Kompagnons von den „Brothers“ werden vertreten sein) wird es auch in den einzelnen Locations kulinarische Angebote geben. Der Eintritt ist natürlich wieder kostenlos.

„Wir sind noch breiter aufgestellt, als in der Vergangenheit“, betont Bürgermeister André Dahlhaus, dass viel Arbeit in den Konzept steckt. Bereits im November haben die Verantwortlichen mit der Organisation und Planung der Museumsnacht begonnen, die erstmals nach Corona wieder richtig stattfinden kann.

„Es ist schon beachtlich, wie sich auch der Einzelhandel hier aus Breckerfeld beteiligt und einbringt.“ Und wie das Bewusstsein für Kunst und Kultur allein durch diese Veranstaltung wächst. „Es gibt kaum ein Lokal, dass keine Schienen für Kunsthängungen hat“, so Dennda. Selbst beim TuS gebe es nun die Möglichkeit, Kunst auszustellen.

Altstadt in Breckerfeld als Open-Air-Museum

Apropos TuS Breckerfeld: Mit der Museumsnacht soll traditionell auch der TuS Mauerlauf wieder stattfinden. „Es wird also drinnen und draußen viel zu sehen geben“, zeigt sich Lothar Henn mit der überwältigenden Resonanz aus der Kulturszene mehr als zufrieden. Ein ambitioniertes Programm, wenn man an einem Abend alles zu sehen bekommen und sich Zeit lassen möchte.

„Aber die Veranstaltung hat so viel Zuspruch erhalten, dass wir das Programm noch vielfältiger gestalten wollten.“ Wenn sich die Altstadt wieder in ein Open-Air-Museum verwandelt, dann muss eigentlich nur noch das Wetter mitspielen. „Nach zwei Corona-Jahren wäre es toll, wenn der Zuspruch weiterhin so hoch bleibt, wie er es vor Corona einmal war“, hofft Bürgermeister André Dahlhaus auf viele Besucher im Ortskern.

Museumsnacht in Breckerfeld: Das Programm – mit vielen Künstlern

An den 35 Stationen wird es folgende Angebote geben:

1. Karikaturen (Tim Buck), Malerei (Fam. Gensler/Hangebrock), Skulpturen (Bernhard Führt, Michel Wenderoth), Musik: Dreesmann Swing Trio.

2. Blumenkunst

3. Malerei (Anne Hirschel), Musik (Amy Bell - Gesang)

4. Malerei/Fotos (Ruth Moneke)

5. Malerei (Silvia Steffen)

6. Malerei (Liane Beitz)

7. Kunst der Mitglieder

8. Malerei (Dorit Breyer)

9. Holzskulpturen und Collagen (Waltraud Schroll)

10. Stuhldesign (Sabine Schulte), Malerei (Lothar Henn), Livemusik

11. Skulpturen (Günter Blanck)

12. Malerei (Johannes Dennda)

13. Malerei (Anna Lang)

14. Malerei (Claudia Kuhnig-Bauer)

15. Malerei (Erika Diederich)

16. Keramik/Malerei (Inge Lüdicke, Liane Beitz)

17. Fotografien (Verein Kluterthöhle)

18. Orimoto (Ingrid Kinski)

19. Lichtinstallation, Manojode

20. Malerei (Angela Reinecke)

21. Malerei (Daniela Manß)

22. Fotos (Susanne Schmaling)

23. Malerei (Ute Voigt)

24. Malerei (Martin Mennenoeh)

25. Malerei (Lothar Henn)

26. Oldtimer des Automobilstammtisches Breckerfeld, Malerei (Erika Diederich)

27. Aquarelle und Grafiken (Jens Heise), Musik: Maykeva

28. Fotografien (Kristina Malis)

29. Malerei (Peter Jasinski)

30. Malerei (Charlotte Maurer), Skulpturen (Christiane Bisplinghoff)

31. Malerei (Ute Voss)

32. Fotografie (Peter Halm)

33. Grafik (Klaus Christ), Musik: Chöre, Mitmachaktionen

34. Bilder (Claudia Kuhnig-Bauer), Musik: Fabienne Dewenter

35. Manueller 3-D-Druck (Marc Bühren), Fotografie (Christoph Wippermann), Livemusik.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen