Breckerfeld: Auszeichnung für ehrenamtlichen Richter Köser

Breckerfeld. Unternehmer Franz-Josef Köser ist seit 25 Jahren ehrenamtlicher Richter am Amtsgericht Hagen. Dafür wird er jetzt ausgezeichnet.

Sie arbeiten geräuschlos und unbemerkt: Die Lüftungssysteme der Breckerfelder Firma „Maschinen- und Apparatebau“ (m+a). Geräuschlos und unbemerkt hat in den vergangenen 25 Jahren auch Firmeninhaber Franz-Josef Köser (69) gearbeitet: Nicht nur als Chef des 50-Mitarbeiter-Unternehmens, sondern auch als ehrenamtlicher Richter beim Arbeitsgericht Hagen.

Dafür wurde er jetzt mit einer Urkunde und Ehrennadel des Landes NRW ausgezeichnet. Was seit 1967 an der Langscheider Straße 41 in Breckerfeld gefertigt wird, ist Kunden und Besuchern, die letztlich davon profitieren können, gar nicht so bewusst. Dabei befinden sich die Lüftungsanlagen von „m+a“ in Einkaufszentren und Museen, in Flughafen-Gebäuden, Tiefgaragen und Kindertagesstätten, in Schiffskabinen oder Parkhäusern.

Kanalleitungen meist versteckt

Die in Breckerfeld gefertigten Kanalleitungen aus verzinktem Feinblech, Edelstahl oder Aluminium sind – zumeist unter Deckenverschalungen versteckt oder im Estrich verbaut – nur selten offen sichtbar. Sie sorgen überall dort, wo sich viele Menschen in geschlossenen Räumen drängen, für den Abtransport von verbrauchter Luft und die Zufuhr von Frischluft.

Gleichfalls in den großen Produktionsstätten der Industrie und an Fabrik-Arbeitsplätzen, wo während der Fertigung Gase und Stäube entstehen, schafft die Absaugtechnik von „Maschinen- und Apparatebau“ ein gutes Betriebs-Klima. Und das weltweit: „Auch wenn wir Aufträge von Großkunden aus Übersee haben, so ist unsere metallverarbeitende Produktion keine Fließbandfertigung, sondern tendenziell eher eine Manufaktur“, betont Franz-Josef Köser stolz.

Unternehmen in Breckerfeld 1987 übernommen

Elbphilharmonie hat Lüftungsanlage aus Breckerfeld Als vor 54 Jahren das Gewerbegebiet der Hansestadt erschlossen wurde, erwarb die Firma „Maschinen- und Apparatebau“ dort ein 22.000 Quadratmeter großes Betriebs-Grundstück. Auf einer Produktionsfläche von 7600 Quadratmetern wurde bei „Maschinen- und Apparatebau“ zuletzt ein Jahresumsatz von 4,5 Millionen Euro erzielt. Das Breckerfelder Unternehmen ist das weltweit einzige, dass Lüftungsrohre nicht nur in runder, sondern auch in ovaler Form fertigt. Stolz ist „m+a“ auch darauf, die Lüftungsanlage der berühmten Hamburger Elbphilharmonie geliefert zu haben. Das Konzertgebäude gilt als Wahrzeichen von Hamburg.

Er hat das mittelständische Familienunternehmen, das 1956 am damaligen Stahlstandort Hagen gegründet wurde, 1987 von seinem Vater übernommen – und wird es eines Tages an seinen heute 35-jährigen Sohn, der dort bereits als Ingenieur, Prokurist und technischer Leiter verantwortlich zeichnet, übergeben.

In den vergangenen 25 Jahren hat sich Unternehmer Köser trotzdem regelmäßig noch die Zeit genommen, am Arbeitsgericht Hagen als ehrenamtlicher Richter (für die Arbeitgeberseite) tätig zu sein – und in den Kammern Entscheidungen zu fällen. Für dieses Engagement bedankte sich nun Arbeitsgerichts-Direktor Jürgen Schlösser bei dem Breckerfelder Unternehmer und überreichte ihm im Rahmen einer kleinen Feierstunde eine Ehrenurkunde und eine Anstecknadel mit dem Wappen von Nordrhein-Westfalen.

