Breckerfeld: Auszeichnung für Ex-Bürgermeister Klaus Baumann

Breckerfeld. Der Landschaftsverband Westfallen-Lippe hat Klaus Baumann, Ex-Bürgermeister von Breckerfeld, ausgezeichnet.

Große Ehre für den Breckerfelder Ex- und Ehrenbürgermeister Klaus Baumann. Der CDU-Politker, der noch heute Mitglied im Kreistag ist und sich in der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe engagiert, ist „in dankbarere Anerkennung seiner außergewöhnlichen Verdienste um den Landschaftsverband Westfalen-Lippe“ mit der Freiherr-vom-Stein-Medaille in Gold ausgezeichnet worden.

Auf der Urkunde heißt es weiter: „Der Landschaftsverband zeichnet mit Klaus Baumann eine Persönlichkeit aus, die sich in besonderem Maße um das Gemeinwohl verdient gemacht hat.“ Baumann ist seit 26 Jahren Mitglied in der Landschaftsversammlung. Im Januar wurde er zu deren Vorsitzenden gewählt.

Menschen mit Behinderung im Fokus

Der Landschaftsverband selbst ist ein Kommunalverband, der Aufgaben wahrnimmt, die Städte und Kreise alleine nicht bewältigen können. Er setzt sich für gleichwertige Lebensverhältnisse über Stadt- und Kreisgrenzen hinweg ein. Ein Fokus der Arbeit des LWL liegt darauf, Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Inklusion prägt die Aufgaben in weiten Teilen des Verbands, etwa in den Inklusionsämtern, in den 35 Förderschulen und 21 psychiatrischen Kliniken, in Pflegezentren und Wohnverbünden. Der LWL ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Auch im Bereich der Kultur nimmt der LWL eine zentrale Rolle ein. Neben 17 weiteren Museen betreibt er auch das Freilichtmuseum in Hagen.

Ruf eines Finanzexperten

Klaus Baumann, so würdigt der LWL, trete für Menschen ein, denen es schwer fällt, selbst ihre Stimme zu erheben. Er sei nahe an den Menschen und höre ihnen zu. Ein besonderes Anliegen sei ihm ein verantwortungsvoller Umgang mit Steuermitteln. Als langjähriger Vorsitzender des Wirtschafts- und Finanzausschusses habe er sich den Ruf eines Finanzexperten erworben.

Die Mitglieder der Landschaftsversammlung werden von den 18 Kreistagen und neun Räten der kreisfreien Städte gewählt. Aus jeder kreisfreien Stadt und jedem Kreis zieht je 100.000 Einwohner eine Vertreterin bzw. ein Vertreter in die Landschaftsversammlung ein. Aktuell besteht das Gremium aus 125 Mitgliedern.

