Pkw-Brand an der Brantener Straße in Breckerfeld: Das Feuer wurde unter Atemschutz gelöscht.

Feuerwehr Breckerfeld: Auto steht in Flammen – Einsatz für Feuerwehr

Breckerfeld. An der Brantener Straße hat ein Auto gebrannt. Die Straße muss weiterhin einseitig gesperrt bleiben, weil Öl ins Wasserschutzgebiet gelaufen ist:

Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem Pkw-Brand auf der Brantener Straße alarmiert. Bei Eintreffen stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld löschten den Wagen unter Atemschutz und sperrten die Fahrbahn in beide Richtungen. Bei dem Brand verteilten sich Öl und Kraftstoff auf der Fahrbahn und der angrenzenden Weide, die zu einem Wasserschutzgebiet gehört.

Einseitige Sperrung bleibt bestehen

Aufgrund dessen wurde die Untere Wasserbehörde zur Einsatzstelle angefordert, die den Schaden begutachtete und weitere Maßnahmen anordnete. Das verunreinigte Erdreich muss abgetragen werden. Bis zur Beendigung der Maßnahme bleibt die Brantener Straße in diesem Bereich einseitig gesperrt. Der Einsatz für die Feuerwehr endete nach Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa zwei Stunden.

