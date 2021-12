Breckerfeld: Bauarbeiten im Ortskern verzögern sich

In Breckerfeld wird im Ortskern der Kanal erneuert. Weil die Bauarbeiter auf unbekannte Fundamente und Leitungen gestoßen sind, verzögern sich die Bauarbeiten.

Breckerfeld. Die Baustelle im Ortskern von Breckerfeld dauert länger als geplant. Bauarbeiter sind auf unbekannte Fundamente und Leitungen gestoßen.

Es gibt eine gute Nachricht: Das befürchtete große Verkehrschaos im Ortskern von Breckerfeld ist angesichts der Baustelle bisher ausgeblieben. Aber es gibt auch eine weniger gute: Die Bauarbeiten im Bereich des Rathauses verzögern sich.

„Wie das so ist, wenn man in die Erde hineingräbt“, so Joachim Fliß, Leiter des Bauamtes der Stadt Breckerfeld, im Bauausschuss, „man ist eben nie vor Überraschungen sicher.“ Heißt konkret: Die Bauarbeiter sind auf Leitungen und Fundamente gestoßen, von deren Existenz man bisher nichts ahnte. Das macht die Arbeiten komplizierter.

Kanalbau kostet Stadt Breckerfeld 250.000 Euro

Immerhin: „Ich hoffe, dass wir bis Weihnachten aus dem Kreuzungsbereich heraus sind“, so Fliß mit Blick auf Frankfurter Straße, Ostring und Westring, der derzeit an seinem Ende an der Sparkasse gesperrt ist.

Unmittelbar vor dem Breckerfelder Rathaus starten nun die angekündigten Kanalbauarbeiten – der Kanal vor dem Rathaus, einer der ältesten in der Stadt, ist defekt und muss erneuert werden. Er soll nicht mehr wie bisher unter dem Gehweg, sondern in der Mitte der Straße verlaufen. Parallel verlegt die AVU eine neue Wasserleitung. Insgesamt wird der Kanal auf rund 150 Metern Strecke erneuert. Kostenpunkt für die Stadt: rund 250.000 Euro.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen