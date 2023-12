Breckerfeld: Bauern mit Traktoren auf letzter Lichterfahrt

Breckerfeld Noch einmal gehen die Landwirte vor Weihnachten auf Lichterfahrt durch Breckerfeld. Warum danach endgültig Schluss sein soll.

Es gibt eine schöne, eine besinnliche Botschaft: Zwei Tage vor dem Heiligen Abend gehen die Landwirte aus Breckerfeld und Umgebung noch einmal auf Lichterfahrt. Aber verbunden ist damit auch eine ernste Botschaft: „Es ist die letzte Lichterfahrt, die wir veranstalten“, sagt Ortslandwirt Heiner Born, der für den Verein „Land sichert Versorgung“ die aufwändige Groß-Demonstration mit rund 50 Traktoren organisiert. „Man muss leider feststellen: Es ist uns in all den Jahren nicht gelungen, mit unseren Botschaften die Politik und die Verbraucher zu erreichen.“

Die Botschaft ist so erschreckend wie simpel: Born und seine Kollegen sehen den eigenen Berufsstand, die Landwirtschaft in der heimischen Region, in ernsthafter Gefahr. „Wir ersticken in Vorschriften und Bürokratie“, sagt Born, eigentlich Milchbauer aus Überzeugung und Landwirtschaft, „das ist nicht mehr zumutbar.“

Kinder wollen Höfe nicht mehr übernehmen

Einen Satz, sagt Born, der Ortslandwirt, höre er immer wieder, wenn er sich mit Kollegen austausche. Und der laute: „Die Politik will uns fertig machen.“ - „Ist diese Aussage, ist dieses Gefühl, das viele Landwirte haben, nicht erschreckend?“, fragt Heiner Born. „Das führt dazu, dass ich immer mehr Landwirte kenne, die die Ausbildung zwar abgeschlossen haben, aber nicht mehr bereit sind, den Hof der Eltern zu übernehmen. Die wollen sich das einfach nicht antun. Die Situation auf vielen Höfen ist wirklich deprimierend.“

Ende auf Marktplatz Breckerfeld Die Landwirte aus Breckerfeld und Umgebung starten ihre Lichterfahrt am 22. Dezember mit rund 50 geschmückten Traktoren und Zugmaschinen. Los geht es gegen 17 Uhr am Seniorenpark Reeswinkel in Dahlerbrück. Über Halver rollt der Konvoi nach Breckerfeld, wo die Traktoren gegen 17.50 Uhr am Altenzentrum am Hansering erwartet werden. Für 18.35 Uhr ist die Ankunft der Lichterfahrt an der Klinik Ambrock geplant. Aus dem Volmetal heraus geht es dann über Zurstraße zum Markplatz in Breckerfeld, wo die Bauern gegen 19.30 Uhr eintreffen. Hier besteht noch einmal die Möglichkeit, die Traktoren aus der Nähe zu bestaunen und Fotos zu machen.

Dabei, so sagt es Born, komme es seiner Branche nicht aufs Geld an. „Es geht um Rahmenbedingungen, die nicht mehr stimmen.“ Und für die sei auch ein Bundesminister verantwortlich, der keine Ahnung von Landwirtschaft habe. „Sein Ziel ist eine Bio-Quote in Deutschland von 30 Prozent“, sagt Heiner Born. „Das geht aber komplett an der Nachfrage vorbei. Ich habe mich selbst bei Molkereien erkundigt: Wenn ich meinen Betrieb auf Bio umstellen würde, wäre niemand bereit, mir meine Milch abzunehmen. Meine Kosten aber würden sich verdoppeln.“ So erzählt Born von einem Bekannten aus Hückeswagen, der seinen Bio-Betrieb gerade wieder auf konventionelle Produktion umgestellt habe.

Abhängigkeit vom Ausland droht

Sechs Milchbauern würden täglich in Deutschland ihren Betrieb aufgeben - sagt ein frustrierter Born. „Wenn dieser Trend anhält, machen wir uns abhängig vom Ausland. Und wenn dann eines Tages Lieferungen ausbleiben und nichts mehr auf dem Teller liegt, ist der Aufschrei groß.“ Man produziere hier im Land gesunde Lebensmittel in höchster Qualität. Umweltschutz, Tierwohl und soziale Standards würden groß geschrieben. „Und was macht der Lebensmitteleinzelhandel?“, fragt Born und liefert die Antwort gleich mit: „Er kauft weltweit zum günstigsten Preis ein. Standards spielen dann keine Rolle mehr. Da ist auch der CO²-Fußabdruck eines Apfels aus Neuseeland oder der Birne aus Peru gar nicht mehr so schlimm.“

Beeindruckender Konvoi: Die Landwirte aus Breckerfeld gehen noch einmal auf Tour. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Neu sind all diese Botschaften nicht. „Wir waren in den letzten Jahren auf vielen Demonstrationen, haben auch mit den Lichterfahrten immer wieder versucht, auf unsere Probleme aufmerksam zu machen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt Born. „Aber eine Veränderung haben wir nicht bewirken können - weder bei den Verbrauchern noch in der Politik.“ Eine deprimierende Botschaft die einhergeht mit dem Ende einer frohen - mit den Lichterfahrten der Landwirte.

