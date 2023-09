Veranstaltungen Breckerfeld: Bauernmarkt am Wochenende hat eine Botschaft

Breckerfeld. Viele Stände, Musik und Kutschfahrten: Am Wochenende findet wieder der Bauernmarkt in Breckerfeld statt. Diese Botschaft erwartet die Besucher.

„Es ist eine gute Gelegenheit, um mit den Verbrauchern ins Gespräch zu kommen und die landwirtschaftliche Arbeit sowie die Probleme in den Mittelpunktstellen“, sagt Heiner Born. Der Ortslandwirt blickt mit Vorfreude auf das kommende Wochenende – denn dann findet der 35. Bauernmarkt auf dem Marktplatz am Busbahnhof in Breckerfeld statt.

Aber dieses Mal mit einem ganz besonderen Fokus: das Tierwohl. Schon seit längerem soll die Landwirtschaft im Interesse des Tierwohls umgestaltet werden. Ein Interesse, das Verbraucher, Politik und Landwirte teilen – das sich jedoch nicht preiswert gestalten lässt. Auf dem Bauernmarkt nun haben die Verbraucher die Chance, Fragen zu stellen und über gemeinsame Interessen zu sprechen. „Die Bauern sind bereit und wollen etwas ändern“, sagt Heiner Born.

Herausforderungen thematisieren

Für dieses Vorhaben sind zwei Kommissionen gegründet worden: die Zukunftskommission Landwirtschaft und die Borchert-Kommission, die wieder aufgelöst wurde. „Die Landwirtschaft wird nicht zukunftsfest gemacht, es werden internationale Handelsabkommen abgeschlossen. Während die Preise für Diesel, den unsere Maschinen benötigen, steigen, sinken die Milcheinnahmen um 20 Cent pro Liter. Das können wir Landwirte nicht stemmen“, blickt der Landwirt auf Probleme, die bei der Veranstaltung auch zum Thema werden sollen.

Es soll aber nicht nur für die Arbeit der Landwirte sensibilisiert werden – sondern auch schöne Angebote für die Besucher geben: „Die Vorbereitungen laufen und am Freitagabend beginnen wir mit dem Aufbau“, sagt Born. Dann präsentiert sich die heimische Landwirtschaft mit ihren Nutztieren und den Maschinen. Die Veranstaltung startet am Samstag, 23. September, um 11 Uhr mit einer Begrüßung durch Bürgermeister André Dahlhaus. Am Sonntag startet der Markt um 12 Uhr.

40 Verkaufsstände mit breitem Angebot

Rund 40 Verkaufsstände bieten dann Produkte aus Handarbeit und Landwirtschaft, sowie Delikatessen aus der Partnerstadt Gençay zum Erwerb an. Von Lebensmitteln über Kleidung, Duftkissen und Dekoartikeln bis hin zu Pflanzen ist alles dabei. Für Programm sorgen die landwirtschaftlichen Ortsvereine. „Neben der Ausstellung heimischer Kälber gibt es auch eine Vorführung der Maschinen zur Futterherstellung“, sagt Born. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Strohburg für die jungen Gäste geben. Für Pferdeliebhaber sind wieder die Kutschfahrten im Angebot und die Jagdhorn-Bläsercorps des Hegering Breckerfeld und Schalksmühle bildet die musikalische Umrahmung.

Rückblick Kutschfahrt auf dem Bauernmarkt 2018. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen