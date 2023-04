Breckerfeld: Blutige Attacke mit einem Messer

Breckerfeld. Ein Streit in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Breckerfeld endet am Wochenende blutig.

Ein blutiger Streit hat am Samstag in Breckerfeld einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 18.35 Uhr war es in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Hans-Berger-Straße zwischen einem 39-jährigen, einem 19-jährigen sowie einem 24-jährigen Mann zunächst zu heftigen Streitigkeiten gekommen, die letztlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündeten.

Der 39-Jährige wurde dabei mehrfach von den beiden Männern geschlagen und ihm schließlich mit einem Messer im Gesichtsbereich eine Schnittwunde zugefügt. Durch zu Hilfe eilende Zeugen wurden die streitenden Männer getrennt. Das 39-jährige Opfer sowie der 19-Jährige wurden anschließend leicht verletzt in unterschiedliche Krankenhäuser eingeliefert.

