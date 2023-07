Breckerfeld: Brand am Loh – Landwirt kommt Rettern zur Hilfe

Brand am Loh in Breckerfeld: Viereinhalb Stunden lang war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Breckerfeld. Ein Holzschuppen brennt lichterloh am Loh. Viereinhalb Stunden dauern die Löscharbeiten. Ein Landwirt taucht plötzlich mit seinem Trecker auf.

Ein Holzschuppen ist am frühen Mittwochmorgen um 3.55 Uhr im Waldbereich der Ortschaft Loh in Brand geraten. Der Löschzug Breckerfeld und die Löschgruppe Delle rückten aus . Als die Einsatzkräfte ankamen, brannte der Holzschuppen in voller Ausdehnung. Die Flammen drohten auf Bäume und Sträucher in direkter Umgebung überzugreifen. Die Löschgruppe Zurstraße wurde daraufhin zur Unterstützung hinzugerufen. Zur Brandbekämpfung wurden Trupps unter Atemschutz und mit Einreißwerkzeug sowie drei C-Rohren eingesetzt. (Lesen Sie auch auch: Wie sich der Nachwuchs der Breckerfelder Feuerwehr auf Einsätze vorbereitet)

Ein Landwirt eilte kurzerhand mit seinem Traktor zur Hilfe und schob gelöschte Brandlast zur Seite. Foto: Feuerwehr Breckerfeld

Vegetation vor Flammen bewahrt

Da sich die Einsatzstelle auf einer Wiesenfläche rund 200 Meter vom nächsten Hydranten befand, wurde eine entsprechend lange Schlauchleitung verlegt, um die Wasserversorgung zum Löschfahrzeug sicherzustellen. Lichtmasten auf Stativen und an den Einsatzfahrzeugen leuchteten die Einsatzstelle aus. Ein Übergreifen auf die angrenzende Vegetation konnte so erfolgreich verhindert werden.

Während des Einsatzes wurde die Feuerwehr durch einen Landwirt aus der Nachbarschaft unterstützt, der mit seinem Trecker bereits gelöschtes Holz zur Seite schob und Glutnester Löschen freilegte. Die Feuerwehr bedankt sich ausdrücklich für diese Unterstützung. Der Einsatz dauerte viereinhalb Stunden

