Breckerfeld: Breckerfelder können Kinderwünsche erfüllen

Breckerfeld. Der Kinderschutzbund startet zum sechsten Mal in Breckerfeld die Wunschbaumaktion. Breckerfelder können bedürftige Familien unterstützen.

Es ist eine Erfolgsgeschichte. Eine, die auch durch die Corona-Pandemie nicht zu stoppen ist. Im Gegenteil: Die Wunschbaum-Aktion des Kinderschutzbundes in Breckerfeld bezieht immer mehr Geschäftsleute im Ortskern mit ein, seit die Sparkasse aus Infektionsschutzgründen ihre Zweigstelle nicht mehr zur Verfügung stellen kann.

Das Café Pfingsten unterstützt die Aktion bereits seit Jahren. Die Fleischerei Wiebel kommt hinzu. Ebenso die Provinzialversicherung, Optik Ziel und das Immobilienbüro Perez. „Wir sind glücklich, dass sich so viele einbringen“, sagt Birgit Asmuth vom Kinderschutzbund. „Ohne das Engagement der Geschäftsleute hätten wir die Aktion nicht aufrecht erhalten können. Nach dem letzten Jahr haben alle signalisiert, dass sie wieder mit an Bord sind.“

Hohe Nachfrage nach Wunschzetteln

Dass es weitergeht – so sehen es die Verantwortlichen – sei in der Pandemie besonders wichtig. „Alles andere wäre für die Familien und die Kinder eine Katastrophe gewesen“, sagt Anni Pfingsten, die berichtet, wie gut die Kunden die Aktion angenommen hätten. „Wir hätten auch das Doppelte an Karten loswerden können.“

Das Prinzip hat sich auch im Jahr sechs nicht geändert. Kindergärten, das Jugendamt und die Stadt Breckerfeld werden im September angeschrieben und schauen wiederum, welche Familien Bedarf haben könnten. Die Kinder schreiben dann ihre Wünsche (Wert rund 25 Euro) auf eine Karte, die über Einrichtungen, die sie besuchen, an den Kinderschutzbund übermittelt werden.

Keine zentrale Weihnachtsfeier

Diese Karten (anonymisiert) wiederum werden in diesem Jahr ab dem 22. November ausgegeben. Bis zum 8. Dezember wiederum haben dann diejenigen, die die Karten abgeholt haben, Zeit, das entsprechende Geschenk zu besorgen und zu hinterlegen.

„Eine Feier, wie es sie in der Vergangenheit gegeben hat, ist unter Corona-Bedingungen schwierig“, sagt Birgit Asmuth. „Deshalb gehen die Geschenke zurück an die Einrichtungen und werden dann verteilt.“

Bedacht werden übrigens auch Geschwisterkinder. Neben den Karten werden auch Spendenboxen in den Geschäften aufgestellt.

