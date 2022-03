Breckerfeld: Bürger setzen leuchtendes Zeichen für Frieden

Breckerfeld. Ein starkes Zeichen: Im Park stellen die Breckerfelder Kerzen neben einer Friedenstaube auf, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden.

Die Melodie „Wir wollen Frieden für alle” klingt am Sonntagabend über die Parkanlage am Windmühlen-Center. Die Menschen wollen Solidarität zeigen. Mit den Menschen aus der Ukraine. „Wir sind hier nur im kleinen Breckerfeld,” sagt Bürgermeister André Dahlhaus. „Aber die Vielzahl der Veranstaltungen schafft Aufmerksamkeit für die Ukraine. Dieser Krieg ist nicht weit entfernt”, betont Dahlhaus. Nach vielen Jahren des Friedens in Europa sind auch die Menschen in Breckerfeld entsetzt über die aktuellen Entwicklungen.

Und als Zeichen der Solidarität wolle natürlich auch Breckerfeld der Ukraine beistehen „und Geflüchtete aufnehmen”, so Dahlhaus weiter. Auch Pfarrer Paul Diehl machte seine Betroffenheit deutlich: „Wir sind betroffen, ohnmächtig und wütend. Bei einem Krieg gibt es nur Verlierer. Die Menschheit lernt nicht dazu”, findet er bewegende Worte.

Weitere Aktion ist geplant

„Solidarität kostet wenig. Es ist gut, die Angst nicht zu verdrängen. Nehmen wir uns die Zeit um einander zuzuhören“, so Diehl. Man dürfe aber die Hoffnung niemals aufgeben: „Auch wenn alles anders scheint, Liebe wird den Krieg besiegen”, spricht Diehl den gut 100 Anwesenden, die Kerzen mitgebracht haben, um ein sichtbares Zeichen zu setzen, Mut zu.

Lena Höller (18) beschreibt, was sie in diesen Tagen bewegt: „Tagsüber hat man andere Gedanken, aber es ist immer im Hinterkopf”, sagt die Breckerfelderin.

Als Abschluss der Veranstaltung stellten die Besucher ihre mitgebrachten Friedenskerzen um die Friedenstaube auf der Wiese auf. Zwischen einer Ukraine-Flagge und der blaugelben Flagge mit dem Breckerfelder Stadtwappen.

Während die Breckerfelder ihre Kerzen positionierten, sangen alle gemeinsam das Lied „Möge die Straße”. Es ist ein Zeichen des Zusammenhalts für die Ukrainer, ein Zeichen der Breckerfelder Gemeinschaft für den Frieden. Und nach der guten Resonanz seien weitere Aktionen geplant: „Damit die Leute vor Ort wissen: Wir sind für sie da”, erklärt Diehl.

