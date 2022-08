Breckerfeld: Bürgermeister seit 25 Jahren im Rathaus

Breckerfeld. Der Verwaltungschef fiert Jubiläum: Seit 25 Jahren arbeitet Bürgermeister André Dahlhaus für die Stadt Breckerfeld.

Ein bisschen mussten ihn die Kollegen zum Jagen tragen. Meint: Bürgermeister André Dahlhaus (41) wollte eigentlich gar nicht so viel Aufhebens um diesen Tag machen. Ein Pressetermin zu seinem Jubiläum fällt da eher in die Kategorie: Wenn es denn sein muss. Muss es, denn irgendwie steckt hinter diesem Tag doch mehr als die Zahl 25.

Es ist die Geschichte von einem Auszubildenden, der einst das Rathaus Breckerfeld betrat, dann als Kämmerer die Schuldenfreiheit bewahrte und schließlich als Bürgermeister an die Spitze der kleinen Verwaltung gewählt wurde. Eine Karriere, ein Werdegang, der ohne Gegenprüfung in sämtlichen Kommunen der Republik doch irgendwie einmalig sein könnte.

Start als 16-Jähriger Azubi

Rückblick: 1. August 1997. Der Auszubildende Dahlhaus, 16 Jahre jung, die Mittlere Reife in der Tasche, tritt durch die Tür des Rathauses, stellt sich im Hauptamt bei Hans Pfingsten vor, wird herumgeführt und startet die Arbeit: „Ich musste sogenannte Ergänzungslieferungen einsortieren“, sagt André Dahlhaus, „Gesetze und Kommentare, die damals noch per Post kamen und fein säuberlich abgeheftet werden mussten. Online waren die zu der Zeit noch nicht verfügbar.“

André Dahlhaus ist seit 2015 Bürgermeister der Stadt Breckerfeld. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Was da so auf ihn zukommen könnte – davon hatte der junge André Dahlhaus zumindest eine grobe Vorstellung: „In Klasse neun hatte ich ja bereits mein Praktikum bei der Stadt Breckerfeld absolviert“, sagt Dahlhaus, „insofern hatte ich schon eine gewisse Vorstellung davon, wie im Rathaus gearbeitet wird. Als dann der Schulabschluss näher rückte, war mir schon klar, dass ich gerne einen Bürojob machen wollte. Verwaltung war da eine Option. Ich habe mich über die Zusage der Stadt gefreut.“

Dass er 18 Jahre nach Beginn seiner Ausbildung als Bürgermeister am Schreibtisch sitzen würde, konnte er nicht ahnen. „Das war damals natürlich nicht mein Plan“, sagt Dahlhaus, der auch erst Jahre nach seiner Ausbildung in die CDU eintrat. „Aber selbst da hatte ich nicht den Gedanken, Bürgermeister zu werden.“

Das Rathaus Breckerfeld hat André Dahlhaus vor 25 Jahren betreten. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Partei, in der er Mitglied geworden war, stellt ihn aber bei der Bürgermeister-Wahl 2015 auf. Der Breckerfelder Dahlhaus setzt sich gegen die Ennepetalerin Petra Kappe (SPD) durch, wird als Verwaltungschef Nachfolger von Klaus Baumann und erledigt seinen Job offenbar so gut, dass bei der nächsten Wahl die anderen Parteien nicht einmal einen Gegenkandidaten nominieren.

Sieben Jahre war er zuvor Kämmerer, sieben Jahre ist er nun Bürgermeister. „An keiner meiner Stationen in der Verwaltung habe ich bisher so lange gearbeitet“, sagt Dahlhaus, der in seiner Funktion als Standesbeamter 130 Trauungen in 20 Jahren durchgeführt hat. „In so einer kleinen Verwaltung ist das Spektrum der Aufgaben sehr breit. Das hat mir immer gefallen.“

