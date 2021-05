Breckerfeld: Corona-Inzidenz sinkt – Lockerungen möglich

Breckerfeld. Die Corona-Inzidenz im EN-Kreis sinkt. Lockerungen sind ab Sonntag möglich. Davon profitieret auch Breckerfeld.

In Breckerfeld sind aktuell 15 Menschen an Corona erkrankt. Fünf davon haben sich mit einer Virusvariante angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 72,8 (Vortag 86,7). Frühestens am Sonntag könnten somit weitere Lockerungen im EN-Kreis greifen.

Während die mit den Werten 165 und 150 verbundenen Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes (Schulen, Kitas, Handel) im Ennepe-Ruhr-Kreis aktuell nicht gelten, haben die Regelungen, die mit dem Grenzwert 100 verbunden sind, unverändert Bestand. Dazu zählen unter anderem die Ausgangssperre, Vorgaben für private Kontakte im öffentlichen und privaten Raum sowie geschlossene Museen.

Notbremse kann ab Sonntag gelockert werden

Für Lockerungen müsste auch dieser Wert an fünf Werktagen in Folge unterschritten werden. Dies könnte frühestens am Freitag – Sonn- und Feiertage werden ja nicht bewertet – der Fall sein. Kommt dies so, würde das Land diesen Teil der Notbremse ab Sonntag (0 Uhr) lockern können.

Schon jetzt müssen müssen von Corona Genesene und vollständig Geimpfte im Ennepe-Ruhr-Kreis weniger Beschränkungen beachten, die im Zusammenhang mit der 100er Regel stehen. Grundlage dafür ist eine Verordnung des Bundes.

Click and meet ist möglich

Die Schulen sind seit Montag, 10. Mai, wieder im Wechselunterricht. Am gleichen Tag endete für die Kitas der Notbetrieb. Für den Handel im Ennepe-Ruhr-Kreis gilt seit Ende letzter Woche: Er kann seinen Kunden wieder Besuche mit Termin - „click and meet“ - ermöglichen. Die Kunden müssen dabei weitere Regeln - Maskenpflicht, tagesaktueller negative Schnelltest wenn nicht genesen oder vollständig geimpft - beachten.

