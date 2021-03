Breckerfeld: Corona-Testzentrum öffnet auch am Sonntag

Breckerfeld. Die Öffnungszeiten für das Corona-Schnelltestzentrum Breckerfeld in Breckerfeld stehen fest. Getestet wird auch sonntags.

Das Sicherheitsunternehmen „Staats & Niggemann“ hat jetzt die Öffnungszeiten für das Schnelltestzentrum im Martin-Luther-Haus konkretisiert. Die Basisöffnungszeiten sind dienstags von 8 bis 13 Uhr, mittwochs von 16 bis 21, freitags von 15 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 16 Uhr. Anders als zunächst angekündigt bleibt das Zentrum samstags vorerst geschlossen.

Das hängt auch damit zusammen, dass diejenigen, die ein positives Testergebnis erhalten, sich selbst in Quarantäne begeben müssen und dann innerhalb kurzer Zeit einen PCR-Test, der dann wiederum in die amtliche Statistik einfließt, durchführen müssen. Am Wochenende ist das allerdings eher problematisch. Darüber hinaus erklärt das Unternehmen noch einmal, dass man auf die Nachfrage durchaus flexibel reagieren könne. Auch Terminabsprachen für Gruppen (zum Beispiel ganze Sportmannschaften) sind möglich.

Stadt Breckerfeld bietet Unterstützung an

Termine für einen Schnelltest können unter www.sns-security.de vorgenommen werden. Für ältere Bürger, die selbst keinen Internet-Zugang haben und die nicht von Angehörigen unterstützt werden können, bietet die Stadtverwaltung Hilfe unter 02338/80955.

Ein weiteres Testzentrum geht am Freitag in Ennepetal an den Start. Testzentren in Gevelsberg und Sprockhövel nehmen am Samstag den Betrieb auf. Die Stadtverwaltungen haben sich – wie in Breckerfeld – jeweils mit privaten Dienstleistern auf eine Zusammenarbeit verständigt. Neben Breckerfeld werden „Staats & Niggemann“ auch das Testzentrum in Gevelsberg betreiben.

70 Anbieter haben Zulassung des Kreises

Nach aktuellem Stand hat die Kreisverwaltung mehr als 70 Anbietern von Schnelltests eine Genehmigung erteilt, darunter neben privaten Dienstleistern auch Apotheken und Arztpraxen.

Eine Übersicht erhalten die Bürger unter www.en-kreis.de