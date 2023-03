Breckerfeld: Der Busbahnhof wird bald barrierefrei

Breckerfeld. Der Busbahnhof Breckerfeld soll barrierefrei werden. Die genauen Pläne für die zentrale Haltestelle hat jetzt die Stadt vorgestellt.

Nach dem schweren Wasserschaden am Ostring ist der Bereich gerade wieder für den Verkehr freigegeben. Und schon steht die nächste Baustelle an: Denn die Neugestaltung des Busbahnhofs Breckerfeld nimmt konkrete Formen an.

Dabei werden die Buchten so verlängert, dass künftig jeweils zwei Busse hintereinander dort halten können. Darüber hinaus ist ein barrierefreier Ausbau vorgesehen, der es auch Menschen mit Einschränkungen ermöglicht, ebenerdig in die Busse einzusteigen.

Pkw-Stellplatz fällt weg

Der Gehweg muss dafür erweitert werden und rückt in Teilen in die Böschung zum Parkplatz hinein. Folge: Ein Pkw-Stellplatz wird künftig wegfallen. „Dazu werden die Ein- und Ausfahrtsradien für die Busse optimiert“, erklärte Mike Spyrka vom Planungsbüro Brechtefeld und Nafe, im Bauausschuss der Stadt Breckerfeld. „Zum Bussteig hin schaffen wir darüber hinaus zwei Querungsmöglichkeiten für Fußgänger.“ Die Kantensteine werden in diesem Bereich abgesenkt.

Die Wartehäuschen wiederum sollen näher an den eigentlichen Einstiegsbereich heranrücken. Darüber hinaus sollen die Flächen betoniert und nicht wie zuletzt gepflastert werden. „So vermeiden wir, dass sich innerhalb kurzer Zeit wieder Spurrillen bilden“, erklärt Verkehrsplaner Spyrka.

Buskaps werden behindertengerecht

Auch die sogenannten Buskaps, an denen die Busse auf der Fahrbahn halten, werden angegangen. Zwei gibt es davon – eine wenig frequentierte Haltestelle direkt an der Prioreier Straße, die vor allem in den Schulbusverkehr aus und in Richtung Volmetal eingebunden ist, und eine, die gegenüber der Bussteige direkt am Ostring neben der Einfahrt zur Tiefgarage gelegen ist.

Ergänzt werden soll die vorliegende Planung noch durch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Die Grünen hatten im Bauausschuss diese Anregung vorgetragen, die von den anderen Fraktionen durchaus unterstützt wurde. Probleme könnte es im Bereich der Haltestelle und der Gehwege allerdings aufgrund des eingeschränkten Platzes geben. Bis zu einer endgültigen Entscheidung im Rat soll nun geschaut werden, ob ein Pkw-Stellplatz zugunsten von Fahrradboxen wegfallen könnte.

Förderung soll vom VRR kommen

Veranschlagt ist das Projekt auf jeden Fall im Haushalt 2023. Beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat die Stadt bereits einen Antrag auf Fördermittel gestellt. „Ich bin mir sicher, dass der letztlich auch bewilligt wird“, erklärte Bürgermeister André Dahlhaus. Zwar sei von einer 100-Prozent-Förderung die Rede, ob die allerdings angesichts der Inflation auch den tatsächlichen Marktpreis abdecke, sei noch offen. „Wie sich die Situation genau darstellt, wissen wir, sobald wir die Ergebnisse der Ausschreibung kennen“, so Dahlhaus weiter.

Nur zu gern hätte die Stadtverwaltung auch die Sanierung nach dem Rohrbruch mit den Arbeiten am Busbahnhof verknüpft. Allerdings seien zwei unterschiedliche Firmen involviert. „Das hätte am Ende Komplikationen in Sachen Gewährleistung zur Folge gehabt“, so Dahlhaus, „vor diesem Hintergrund mussten wir darauf verzichten.“ Die Folge: Mit Beginn der Umbaumaßnahme muss die jetzt gerade verlegte neue Tragschicht wieder herausgerissen werden.

