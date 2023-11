Breckerfeld: Die geheimen Tunnel unter der Hansestadt

Breckerfeld Geheime Tunnel, neuer Maibaum, die Straßenbahn nach Breckerfeld - all das sind Projekte, die der neue Vorsitzende des Heimatvereins angehen will.

Der Maibaum ist so ein Projekt, das ihn in den letzten Monaten beschäftigt hat. Jener Baum, der immer im Ortskern stand und an dem es in jedem Jahr ein Fest gegeben hat. Ausnahme: die Coronazeit und das Jahr 2023. Da hatte es Probleme mit der Statik des Holzstamms gegeben. Auch weil Haken an einer Fassade, an dem der Baum einst mit Seilen befestigt war, bei einer Sanierung abmontiert worden waren. Ende April 2024 gibt es eine Alternative - auf dem Marktplatz Breckerfeld mit neuem Baum.

Justin Dahl, gerade 27 Jahre jung, ist mit der Mission Maibaum betraut. Nur ein Projekt von vielen, die all jene umtreiben, die sich im Heimatverein Breckerfeld engagieren. Dahl ist seit fünf Tagen dessen Vorsitzender. Und das wiederum ist ein Zeichen: „Wir wollen auch junge Menschen für den Heimatverein begeistern“, sagt Justin Dahl und ergänzt mit Blick auf neue Mitglieder, „bei einigen ist das in den letzten Wochen schon gelungen.“

Aktiv in der Feuerwehr

Heimatverein - das hat auch immer etwas angestaubtes. „Alte, weiße Männer, die sich bei einem Bier in einer Kneipe treffen“, sagt Justin Dahl, Familienvater, Aktiver der Freiwilligen Feuerwehr und Regierungsbeamter. „Aber für Breckerfeld gilt das mit Sicherheit nicht.“ Es gilt nicht für den Heimatverein, aber auch nicht für die anderen heimattragenden Vereine - den Museumsverein, den Stadtmarketingverein. Um die Vernetzung hatte sich Thomas Lay, Dahls Vorgänger, in seiner Amtszeit verdient gemacht. „Letztlich geht es immer um das Gute für Breckerfeld und nicht darum, wer am Ende offizielle als Veranstalter in Erscheinung tritt.“

Alte, weiß Männer, die sich beim Bier in der Kneipe treffen. Für Breckerfeld gilt das mit Sicherheit nicht Justin Dahl, Vorsitzender des Heimatvereins

Überhaupt Thomas Lay - bei ihm ist Dahl, der nun den Vorstand mit Martin Gensler, Jürgen Seuthe und Sebastian Brand bildet, wenn man so will, rund ein Jahr lang in die Lehre gegangen. Was für einen geordneten Übergang, nicht für eine Revolte der Jungen spricht. „Ich habe ihn ein Jahr lang begleiten dürfen“, sagt Justin Dahl, „so waren wir beispielsweise zusammen auf dem letzten Hansetag. Thomas wollte kürzertreten, bleibt aber als Beisitzer im Vorstand.“

Die Mission Maibaum

Dahl wiederum übernimmt Verantwortung. Für die Mission Maibaum, für die er nun einen neuen Masten bei einem Hersteller in Bayern bestellt hat und für die eine Breckerfelder Künstlerin gerade die Wappen der Handwerkszünfte, die einmal die Spitze zieren sollen, gestaltet. „Wir beschränken uns da künftig auf die, die es tatsächlich noch in Breckerfeld gibt.“

Dass es die Tunnel gibt, wissen wir aus Überlieferungen von Zeitzeugen Justin Dahl, Vorsitzender des Heimatvereins

Der Maibaum ist aber nur ein Projekt: Das Tunnelsystem unter dem Ortskern ein anderes. „Dass es die Tunnel gibt, wissen wir aus Überlieferungen von Zeitzeugen, die als Kinder noch die Zugänge gesehen haben“, sagt Justin Dahl über ein Netz, das im Mittelalter entstanden sein muss. „Wir sind dankbar für jeden Hinweis.“

Auf den Spuren der Straßenbahn

Ein weiteres hat durch einen Vortrag im Heimatmuseum noch einmal einen Impuls bekommen. Es geht um die Straßenbahnlinie 11, die einst zwischen Hagen und Breckerfeld verkehrte. Entlang der Strecke, die über Voerde führt, verläuft heute ein Radweg. „Es wäre schön, wenn man an mehreren Punkten daran erinnern könnte“, sagt Justin Dahl, „da wollen wir mit den anderen Kommunen zusammenarbeiten.“

Über all das will Dahl künftig kommunizieren: In einem regelmäßigen Newsletter, den er an die Mitglieder verschicken will. Und: „Wer immer Ideen hat, sich einbringen möchte“, sagt Dahl, „bei uns ist er willkommen.“

