Blaulicht in Breckerfeld Breckerfeld: DNA-Spur an Axt überführt zwei Einbrecher

Breckerfeld. DNA-Spur an einer Axt liefert den entscheidenden Hinweis für die Polizei: Zwei Einbrecher konnten dadurch überführt werden. Die Hintergründe.

Die Polizei hat jetzt zwei mögliche Einbrecher überführt, die auch für Straftaten in Breckerfeld verantwortlich sein sollen. Einer der beiden jungen Männer stammt aus Breckerfeld.

Täter ließen eine Axt zurück

Zum Verhängnis wurden den beiden wohl eine Tat im Frühjahr 2019: Damals wurde in eine Waldhütte an der Peddenöder Straße in Ennepetal eingebrochen. Die Täter fällten dort Bäume und entfachten ein Lagerfeuer, dabei ließen sie eine Axt zurück. Am 18. April 2019, also zwei Wochen später, wurde die Waldhütte angesteckt und brannte komplett nieder.

Im Juni diesen Jahres konnten ein 19-jähriger Ennepetaler und ein 18-jähriger Mann aus Breckerfeld bei dem Versuch, Gartengeräte aus einem Einbruch in Ennepetal zu verkaufen, vorläufig festgenommen werden. Im November wurde nun bekannt, dass die gesicherte DNA an der Axt mit der des 19-Jährigen übereinstimmt.

Einbrüche in Firmen und Mehrfamilienhaus

Darüber hinaus konnten umfangreiche Ermittlungen die Täterschaft der beiden bei insgesamt sechs Einbrüchen in Firmen in Ennepetal und Breckerfeld und ein Mehrfamilienhaus sowie Sachbeschädigungen an der Schule in Breckerfeld und an einer Firma in Ennepetal belegen.