Breckerfeld: Durch Engagement soll Stadt schöner werden

Breckerfeld. Tim Buck lebt gern in Breckerfeld. Und engagiert sich im Stadtmarketing. Warum er das tut und welche Arbeit es bedeutet, sagt er im Interview.

Sich leidenschaftlich für die eigene Stadt zu engagieren, das war für Tim Buck immer selbstverständlich. Er lebt gerne in Breckerfeld, will das beste für die Hansestadt rausholen, engagiert sich im Stadtmarketing, beim TuS Breckerfeld und arbeitet für die Stadt im Sachgebiet IT/Personalwesen/Stadtmarketing. Vor allem das Stadtmarketing hat er sich auf die Fahne geschrieben, die Stadt zu verschönern und sie attraktiver für die Bürger als auch für Touristen zu gestalten. Im Interview blickt er auf die Aufgaben des ehrenamtlichen Vereins und die Zukunft.

In anderen Städten wird ein Stadtmarketing hauptamtlich geführt, in Breckerfeld engagieren sich die Mitglieder ehrenamtlich. Was macht für Sie den Unterschied aus?

Virtueller Rundgang durch den Ortskern Mit einem virtuellen Stadtrundgang hat der Stadtmarketingverein zuletzt zur Belebung des Ortskerns beigetragen. QR-Codes, die an vielen Stellen aufgehängt sind, können per Smartphone gescannt werden. Ein Plan der Innenstadt öffnet sich dann im Browser. Historische Häuser sind dort markiert. Tippt man darauf, öffnen sich ein Foto und eine Erläuterungstext zum jeweiligen Gebäude.

Tim Buck: Der Stadtmarketing-Verein wurde 2006 im Frühjahr als Nachfolge vom Hansering Breckerfeld gegründet. Ziel war es immer, kleine und größere Projekte auf kurzen und unbürokratischen Wegen zu planen und umzusetzen. Wir finanzieren uns durch Spenden und stemmen die Arbeit ehrenamtlich. Dadurch sind natürlich auch die Kapazitäten und Ressourcen etwas anders. Wir sehen aber nicht, dass uns das in unserer Arbeit einschränkt. Im Gegenteil: Das Modell funktioniert hier in und für Breckerfeld super. Wir kümmern uns beispielsweise um verschiedene Verschönerungsprojekte wie die Bepflanzung in der Innenstadt und die Umrüstung der Weihnachtsbeleuchtung. Das alles passiert in enger Zusammenarbeit mit der Stadt.

Was fällt denn genau in Ihr Aufgabengebiet? Verstehen Sie sich auch als Wirtschaftsförderung?

Wir wollen Projekte umsetzen, die gut für die Bürger und für Touristen sind. Beispielsweise haben wir auch die Instandhaltung der Wanderwege im Blick – vor allem mit Fokus auf die Beschilderung. Dazu wurde zuletzt die Interessensgemeinschaft Wanderwege, die von der CDU ins Leben gerufen wurde, in unseren Verein integriert. Wir sehen natürlich auch die Wirtschaftsförderung mit als unsere Aufgabe. Ein Beispiel aus der kürzlichen Vergangenheit: Es wird an einem Konzept für einen Tante-Emma-Laden im Ortskern gearbeitet. Wir stehen dann den Initiatoren als Ansprechpartner zur Verfügung und haben auch gemeinsam mit ihnen geschaut, wo ein passendes Ladenlokal frei sein könnte.

Was macht die Arbeit des Vereins in Breckerfeld besonders?

Besonders ist sicherlich, dass alles auf ganz kurzen und unbürokratischen Wegen funktioniert. Der Bürgermeister sitzt bei unseren Vorstandssitzungen mit am Tisch. Breckerfeld ist relativ klein und alle kennen sich untereinander. Man hat also immer einen direkten Ansprechpartner, den man anrufen kann, wenn irgendwo der Schuh drückt.

Hat denn Corona Auswirkungen auf Ihre Arbeit?

Ja, sicherlich. Ich denke, da kann sich aktuell kein Verein oder keine Branche von ausnehmen. Wir sind beispielsweise an Aktionen wie der Art-EN (wir berichteten) beteiligt oder eng eingebunden in die Planungen zum Hansetag zum Stadtjubiläum im kommenden Jahr. Da müssen wir jetzt die Corona-Entwicklungen noch abwarten, um Genaueres sagen zu können. Wir haben uns außerdem auch etwas digitaler aufgestellt.

Inwiefern?

Wir als Stadtmarketing nutzen jetzt eine App, die unsere Arbeit etwas effizienter gestaltet. Alle Vorstandsmitglieder können quasi in „live“ die verschiedenen Projektordner einsehen, ihre Gedanken oder Anmerkungen hinzufügen. Dort findet sich unsere gesamte Arbeit gebündelt. Generell ist es dort auch möglich, dass beispielsweise engagierte Bürger oder Projektinitiatoren Zugriffsrechte zum entsprechenden Projekt bekommen.

Stichwort Projekte: Wie sehen denn da die Zukunftspläne aus?

Wir haben in diesem Jahr einen Zukunftsworkshop abgehalten und uns damit beschäftigt, wie unsere Arbeit in der Zukunft aussehen muss. Wir wollen zum einen unsere Vernetzung weiter verbessern. Ein weiteres Ziel ist es natürlich, mehr Mitglieder – aktuell sind es circa 70 – zu gewinnen, die bei Projekten mit anpacken. Beispielsweise – dabei handelt es sich jetzt nur um erste Überlegungen – fänden wir ein Stadt- oder Weinfest im Ortskern schön. Zuletzt haben wir den Stadtmarketing-Gutschein neu aufgelegt, um den Einzelhandel weiter zu stärken und eine digitale Breckerfeld-Karte entwickelt, die einen digitalen, historischen Rundgang durch den Stadtkern möglich macht (wir berichteten, d. Red.). Die Intention bei all diesen Projekten ist dabei, denke ich, die gleiche: Wir wollen uns für unsere Stadt engagieren, weil unsere Stadt uns wichtig ist.